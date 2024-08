Otmar Szafnauer arremete contra Aston Martin: "Están rindiendo por debajo de lo esperado"

Otmar Szafnauer, 'Team Principal' de diversos equipos de Fórmula 1 como Alpine y Racing Point, conocida a día de hoy bajo el nombre de Aston Martín, ha aprovechado para criticar a su exequipo en el podcast del comentarista de F1 James Allen.

El directivo rumano, quien desde hace más de 1 año, desde su marcha de Alpine, está sin equipo, cree que Aston Martín está muy por debajo de las expectativas en este 2024 tras realizar una pasada campaña llena de podios: "Lawrence Stroll ha sentado las bases para que el equipo esté entre los tres primeros", empezó en forma de elogio.

Pero rápidamente pasó a la crítica. Szafnauer no entiende cómo el equipo británico no está en el podio del campeonato de constructores a pesar de su evolución y los fichajes de primer nivel. Cabe recordar que el equipo de Stroll ha ido pescando a los ingenieros más importantes de Ferrari, Mercedes y Red Bull para idear su proyecto.

"Han contratado a mucha gente de primer nivel y yo he formado parte de ese proceso, y hay dos buenos pilotos en el equipo como Lance Stroll y Fernando Alonso (con el que no acabó muy bien tras compartir equipo en Alpine). He trabajado con los dos. Pero por alguna razón están rindiendo por debajo de mis expectativas. No estoy muy cerca del equipo, así que tampoco sé a qué se debe", dijo.

"Dado el talento que tiene el equipo, deberían estar rindiendo mejor de lo que lo están haciendo ahora. Esperaba que Aston Martin luchara por estar entre los tres o cuatro primeros, yo al menos lo veía muy claro", concluyó el exdirector de la escudería de Silverstone.

Meses frustrantes para Aston Martin

Tras una temporada pasada sorpresiva, donde estaban la mayoría de carreras en la lucha por los podios, este 2024 está siendo muy frustrante para los de Mike Krack, ya que ahora su objetivo realista es luchar para quedar dentro de los puntos. En este momento, están en la quinta posición del mundial de constructores con 73 puntos. Hace tan solo unos meses, a estas alturas, tenían 196.

"Tanto Lance como Fernando han pilotado de forma excelente esta temporada en un coche que ha sido difícil de conducir. Tenemos dos pilotos de talla mundial, tenemos que darles un coche mejor", comentaba el director de Aston Martin tras la última carrera.

"Hemos tenido unos meses frustrantes y, de vez en cuando, tanto Lance como Fernando han expresado públicamente sus frustraciones. No me importa, pero creo que tenemos que protegerlos".

Mike Krack también habló sobre las actualizaciones que montaron en su coche en Hungría para intentar revertir la situación. Unas mejoras que funcionaron, pero no de la forma que todo el mundo esperaba: "Las actualizaciones que montamos en Hungaroring están funcionando. No se trata solo de hacer el coche más rápido para el resto de la temporada, sino también de saber que conocemos nuestra plataforma y sabemos cómo desarrollarla".

"Si soy sincero conmigo mismo, y creo que todos deberíamos serlo, esperábamos más. Sabíamos que teníamos una pequeña diferencia con los coches de delante, y lo difícil que es acortar esa distancia, pero aún no lo hemos conseguido, y hasta que no lo hagamos, no podremos estar contentos", sentenció.