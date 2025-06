Oscar Piastri, el piloto 'invisible' que apunta a campeón

Oscar Piastri (Melbourne, 2001) lidera el campeonato del mundo de Fórmula 1 y atesora cinco victorias en los nueve grandes premios disputados hasta la fecha. El australiano se ha erigido en el máximo candidato al título en 2025 con McLaren, desbancando momentáneamente a su compañero Lando Norris. Y todo ello, sin hacer demasiado ruído.

Piastri ya dejó destellos de su clase en las categorías inferiores. Entre 2019 y 2021 logró tres títulos seguidos: Eurocup Renault, Fórmula 3 y Fórmula 2 (estos dos últimos como debutante). Sin embargo, en 2022 le tocó quedarse en la reserva. Fernando Alonso y Esteban Ocon eran entonces los titulares en Alpine: “Soy el campeón de F2 y tendré que ver las carreras este año en el sofá”, reclamó.

El culebrón de Alpine

Mientras la escudería francesa se preparaba para prescindir de Alonso y darle su asiento al joven Piastri, McLaren llamó sigilosamente a la puerta de su representante y compatriota Mark Webber, ex piloto de Red Bull. El ‘culebrón’ en tribunales se resolvió a favor de los de Woking y Alpine perdió de una tacada a Alonso y Piastri.

El destino del asturiano en Aston Martin no le ha permitido brillar como prometía el inicio de la aventura en 2023. En cambio, Piastri se ha encontrado con un coche que desde la segunda mitad de la pasada temporada es de largo el mejor de la parrilla. En 2024, Norris peleó por el título hasta el final con Verstappen, que acabó conquistando su cuarto título. Y Piastri sumó sus primeras victorias en Hungría y Azerbaiyán y se quedó a las puertas en Monza.

Si bien su talento era indiscutible, a muchos les ha sorprendido el salto que ha dado este año para convertirse en el gran favorito del campeonato. Su ritmo en clasificación es su mayor progreso. Ha pasado de cerrar la temporada pasada con un balance de 20-4 respecto a su compañero, a liderar el duelo con Norris, tras firmar su cuarta pole en Barcelona, frente a las dos del británico.

El estilo de pilotaje de Piastri le permite exprimir al máximo el MCL39 a una vuelta. Además, siempre ha tenido confianza y destreza innatas en circuitos de alta velocidad. Y a nivel de ritmo de carrera la mejora del australiano también es evidente. Oscar ha dado un paso enorme en la gestión de los neumáticos traseros, como se vio en el Circuit el pasado domingo.

'Iceman' Piastri

Y un último factor que juega a su favor es su mentalidad. Piastri es un piloto de sangre fría y calculador, que, al menos en apariencia, no se altera por nada. Su compañero Norris es mucho más sensible a la presión y Verstappen, cuando no lo tiene todo en su lugar o cuando las cosas se tuercen, es pura furia, lo que a menudo implica errores o sanciones. Algunos comparan a Oscar con Kimi Raikkonen, el ‘hombre de hielo’. Y no van desencaminados.

Aunque no se le ha visto fallar bajo presión, Piastri también se ha equivocado este año. En Melbourne se salió bajo la lluvia, se ‘durmió’ en la salida de Imola y tampoco estuvo especialmente acertado en un circuito atípico como Mónaco, donde la potencia del coche no es lo más importante, sino las ‘manos’ del pilotos. Y ahí, Norris le ganó la partida.

Por ahora es difícil quejarme, muy difícil. Está siendo una gran temporada y la estoy disfrurtando" Oscar Piastri — piloto de McLaren

Pero en Barcelona, después de dos primeros grandes premios en suelo europeo, Imola y Mónaco, en los que terminó sobrepasado, Piastri resurgió a lo campeón.

"Por ahora es difícil quejarme, muy difícil. Está siendo una gran temporada y el de Barcelona fue justamente el tipo de fin de semana que estaba buscando. Hace doce meses la pole aquí fue un desastre. Y esta vez ejecutamos todo bien cuando contaba y para eso trabajamos. El equipo me dio una vez más un coche increíble y fue muy divertido ganar una carrera así. Estoy disfrutando mucho este momento con mi equipo", valora Oscar.

Solo diez puntos separan a Piastri de su compañero Norris tras el primer tercio de un campeonato marcado por el dominio de los coches ‘papaya’. Nadie ha dicho su última palabra, pero Oscar Piastri ha dejado de ser ‘invisible’ y es el más sólido aspirante al título.