Oscar Piastri se deja querer por Red Bull: "Espero que esto demuestre mi valía como piloto"

Un parón de tres semanas en Fórmula 1 da para mucho, incluso para disparar los rumores de mercado. Especialmente cuando la continuidad de una de las estrellas de la parrilla, Max Verstappen, sigue en el aire. El neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero esta nueva era en el 'Gran Circo' no termina de gustarle, por lo que ha dejado entrever que no descarta una retirada. Una opción que hace que en Milton Keynes se hayan puesto manos a la obra para valorar posibles sustitutos. Y uno de los nombres que ha sonado, es el de Oscar Piastri.

En el paddock de Miami, tres semanas atrás, cobraron fuerza los rumores que apuntaban a un posible plan 'B' de Red Bull. Se habló también de Carlos Sainz, ya que el madrileño se formó en su cantera y fue compañero de Verstappen en Toro Rosso (actual Racing Bulls). No obstante, el nombre de Piastri sonó con fuerza, especialmente tras ser uno de los tres candidatos al pasado título de 2025, que finalmente se llevó Lando Norris, su compañero.

Oscar Piastri , piloto de McLaren / Nick Didlick

Sobre este interés se pronunció Piastri en la previa del Gran Premio de Canadá, que se disputa este fin de semana en el Circuit Gilles Villeneuve. El australiano, quien volvió al podio en Suzuka y Miami, aseguró que siempre es un honor sentirse valorado por otros equipos, pero dejó claro que no hay nada encima de la mesa por estos momentos.

"Sí, es una novedad para mí", dijo el piloto de McLaren, tal y como recoge 'Motorsport'. "Obviamente no ha habido ninguna conversación ni nada por el estilo, pero es halagador y, la verdad, no hay mucho más que decir", expresaba el australiano, de 25 años.

Confianza en McLaren

Piastri aseguró sentirse muy satisfecho y feliz en Woking, pese a los rumores de interés por parte de Red Bull. "Espero que esto demuestre mi valía como piloto, lo cual es muy positivo, pero estoy muy contento con mi situación actual. Tengo mucha confianza en este equipo y creo que podremos ganar carreras y, con suerte, campeonatos en el futuro, así que estoy muy satisfecho", sentenciaba.

Estas declaraciones llegaron a la par de las de Max Verstappen, quien tras los rumores de marcha de la Fórmula 1, se mostró optimista con su futuro en la categoría después de conocer que la FIA revisará el reglamento para 2027. "Siempre quise continuar, pero siempre quise ver un cambio y creo que el cambio que se avecina es definitivamente muy, muy positivo, o diría que casi un regreso a la normalidad. Así que eso es bueno", sentenció.