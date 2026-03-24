Orihara, ingeniero jefe de Honda Racing, confirma las malas noticias sobre Aston Martin: "No estamos al nivel para el GP de Japón"

El Mundial de Fórmula 1, tras el Gran Premio de China, desembarca este fin de semana en Japón, la casa de Honda, el escenario donde el fabricante hubiera querido desplegar todo su potencial. Algo que, como ya han confirmado, no sucederá en Suzuka.

Así lo avanzó Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, en la previa de la cita japonesa. El mandatario nipón, que se confesó gran aficionado a la F1, se encargó de rebajar cualquier expectativa respecto a sus motores que montan entra otra escuderías, Aston Martin, pese a lo que supone este Gran Premio en casa para el fabricante y para él mismo.

"Llevo décadas acudiendo a Suzuka; siempre me emocionaba ver las sesiones y animar a Honda, ¡así que sé lo apasionados que son los aficionados! Ahora me siento orgulloso de trabajar ante ellos, y seguiremos esforzándonos al máximo para demostrarles lo que somos capaces de hacer. Sabemos que podemos contar con su apoyo, aunque nos gustaría mostrar mejores resultados en la pista...", reconoció.

Leves mejoras, mucho camino por delante

Aunque no se esperan grandes mejoras de cara a este GP de Japón que llega demasiado pronto como para ver resultados, Orihara quiso dejar también un espacio al optimismo y afirmó que en China ya hubo "algunos avances en cuanto a la fiabilidad de las baterías gracias a la reducción de las vibraciones que afectan a los sistemas", aunque tuvo que reconocer que todavía deben "encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos".

El ingeniero japonés explicó que después de Shanghai, en Honda se han centrado en "seguir mejorando la fiabilidad", aunque todavía están lejos de alcanzar el nivel deseado "especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía.

Este fin de semana se enfrentan a un nuevo reto en un circuito "exigente en este sentido, por lo que hemos estado utilizando las lecciones aprendidas en Australia y China para prepararnos mejor para el Gran Premio de Japón".

"No estamos al nivel que deseábamos para este fin de semana, pero seguiremos trabajando duro para sacar el máximo provecho de nuestro coche", reconoció el de Honda que, pese a todo, espera dar una buena impresión en casa.

"Tenemos muchas ganas de ver a nuestra afición y a los seguidores de Honda. Quiero que vean que hemos progresado desde Baréin", zanjó.