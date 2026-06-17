El origen del ADUO en la F1, explicado por su 'inventor'

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, es el 'cerebro' que está detrás de las últimas grandes novedades aplicadas al reglamento de la Fórmula 1. En una interesante entrevista al portal especializado 'soymotor' , ingeniero griego, que en su día trabajó para Ferrari y McLaren, revela el origen del sistema ADUO del que tanto se habla este año y que está pensado para equilibrar la parrilla ante los profundos cambios en normativa estrenada en 2026.

"Hubo un esfuerzo bastante grande para que vinieran nuevos nombres al deporte. Y existía una preocupación de que los nuevos estuviesen siempre por detrás de los motoristas más establecidos. Estas empresas automovilísticas invierten muchísimo para entrar y sienten que ser humilladas sería un problema para su imagen y su participación en la F1. En el pasado, cuando estabas detrás gastabas mucho dinero y al final te ponías al día, como lo que hizo Honda en 2017. Con el techo presupuestario, no puedes decir ‘démoslo todo, contratemos a más gente’. Tu ventana operativa es muy limitada. Existía la preocupación de que, si empezabas detrás, podías estar casi condenado a la miseria permanente. Y eso haría que los fabricantes de automóviles se marchasen, para no quedar siempre últimos y todo el mundo dijera que son muy malos. Es ahí donde nace el concepto del ADUO”, explica Tombazis.

“El motivo por el que el ADUO está concentrado en la parte de combustión es porque al principio, hace cuatro o cinco años, cuando se pensó, habia la sensación de que la parte eléctrica sería el campo de batalla y donde el mejor ganaría. La sensación era que la parte térmica no sería una batalla tan grande", prosigue. Y es que cuando se plantearon los cambios, todo apuntaba a la electrificación del automovilismo casi como única vía, lo que no es así en la actualidad.

"La normativa del ADUO ya estaba lista cuando se publicó esta normativa por primera vez, pero todavía faltaban muchos detalles sobre lo que se mediría, cómo se mediría, etc. Ese trabajo tuvo lugar sobre todo el año pasado, en 2025. “La posición de los motoristas fue de hacerlo simple y concentrarnos solamente en la potencia. Podríamos haber tenido una ecuación mucho más complicada que dijera que el ADUO era igual a la multiplicación de la potencia del motor por la temperatura del colector multiplicada por 0,73… Se tomó una decisión en dos fases. Primero fue tener un ADUO como tal para permitir una recuperación y que eso sería solamente con el motor de combustión. También se decidió que la principal medida sería con un sensor homologado, un sensor de par, entre el motor y la caja de cambios. A eso le aplicas una corrección para eliminar la parte eléctrica y te queda la potencia del motor de combustión. ¿Y cómo mides la potencia? Es la potencia en todas las partes del circuito donde vas con el acelerador a fondo. Y de eso no sólo se hace una media, sino que se ponderan más esos puntos donde eso importa más", resume el ingeniero.

Tombazis considera que la aerodinamica activa "está funcionando bastante bien, los coches pueden rodar más cerca los unos de los otros, aunque había algunos vacíos legales o algunos diseños que no eran intencionados, pero los hemos solucionado de cara a la próxima temporada". En general considera que el nuevo reglamento necesita ajustes pero ha sido un éxito: "Hemos tenido carreras muy espectaculares. No recuerdo otra temporada con tanta igualdad en pista. Mercedes que está claramente por delante, pero por otro lado, cada carrera ha sido una pelea muy reñida".

"Había algunas cosas que teníamos que corregir y cosas con las que no estábamos contentos ni nosotros ni los pilotos. Por ejemplo en materia de seguridad tras el accidente de Bearman. Y en clasificación, el equilibrio entre energía de combustión y energía eléctrica tal vez era un poco excesivo hacia la electricidad. Por eso hemos ido un poco hacia la combustión, para ayudar a atajar algunas preocupaciones de los pilotos. Hace 18 meses que estamos intentando ajustes y ahora por fin hemos conseguido mover las cosas un poco", comenta Tombazis.

¿Y el futuro? ¿hacia dónde va la F1?. El presidente de la FIA Ben Sulayem ha dado indicaciones claras: "Definitivamente hay un objetivo declarado de ir a un V8 y a nuestro presidente le gusta mucho ese escenario. No estamos hablando de quitar el híbrido. La idea es que siempre haya una parte eléctrica. Quizá más pequeña que la actual, pero que siga habiendo algo para promocionar estas tecnologías. Se reconoce que la electricidad es importante, pero hemos conseguido una tecnología muy importante, los combustibles sostenibles", sostiene el director de monoplazas de la FIA.