El orgullo de Adrian Newey tras presentar el AMR26: "Soltamos una lágrima al verlo"

Se terminó la larga espera. Aston Martin desveló este lunes su nueva 'arma' para la temporada 2026, con la que arranca una nueva era en 'El Gran Circo' debido al cambio de reglamento. La expectación por el nuevo proyecto de los de Silverstone, liderado por el 'gurú' Adrian Newey es máxima. Como lo era conocer su nueva imagen de cara a una temporada que se antoja muy emocionante y con grandes progresos.

En cuanto a la estética del AMR26, se podía observar una continuidad en los colores de anteriores cursos, con el verde y lima como protagonistas añadiendo un mate que no pasó desapercibido por los pilotos. "Tiene buena pinta. Nos encanta el verde. Veo diferencias con ese color mate, y pilotaremos tan rápido como podamos", dijo Alonso. "El coche es más pequeño, más compacto", valoraba Lance Stroll, que confirmaba lo que ya venía desvelando el cambio de reglamento.

Si bien la opinión de los pilotos siempre es de agradecer, también generaba una gran expectación oír las palabras del artífice de este nuevo proyecto, Adrian Newey. El ingeniero, creador de algunos de los coches más competitivos de la historia del Mundial, se mostró muy feliz de poder enseñar al mundo entero su nueva arma.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación, que tuvo lugar en Arabia Saudí, fue cuando el reputado ingenieron desveló qué sintió cuando vio rodar el monoplaza por primera vez en pista en el 'shakedown' celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya un par de semanas atrás. "Fue muy emocionante y reconozco que yo y Lawrence Stroll [propietario de la escudería británica] soltamos alguna lágrima al verlo", decía Newey, que también confesó que el coche lució negro debido a que "no dio tiempo a pintarlo".

"Hay oportunidades"

El cambio de reglamentación provocará una auténtica revolución en la Fórmula 1, y la nueva era podría hacer saltar las sorpresas con el paso hacia adelante de constructores que tal vez no lo han estado tanto en los últimos años. Podría ser, por qué no, el caso del ambicioso proyecto de los de Silverstone. "Siempre que hay un cambio de normativa hay oportunidades. El tiempo dirá quién ha identificado la solución correcta", valoraba Newey.

Si algo se encargó de remarcar Adrian Newey es que el coche que se pudo ver en el 'shakedown' nada tiene que ver con el que se va a ver en Bahréin y en Australia. Y que, a lo largo de la temporada, se irán apreciando cambios. "En esta temporada esperamos una gran cantidad de desarrollos. El coche que tenían en la pretemporada en Barcelona será relativamente diferente al que veamos en Melbourne", aseguró.

La escudería británica ha puesto toda la carne en el asador para lograr un proyecto competitio para el 2026. Y el ambiente en Silverstone y sus instalaciones, han sido clave. “Sin ninguna duda, tenemos las mejores instalaciones de la F1 y eso es un gran activo. Pero lo importante es la gente que trabaja allí y cómo trabajamos juntos”, dijo Newey, que no se olvidó de señalar que "es vital la relación triangular entre Honda, Aramco y Valvoline es clave" para lograr el éxito. Por el momento, la expectativa es máxima. Pero habrá que esperar a la acción en pista para saber en qué punto se encuentra la escudería.