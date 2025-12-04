¿Órdenes de equipo? Norris y Piastri lo tienen claro

El Gran Premio de Abi Dhabi que se disputa este domingo decidirá al campeón del Mundial 2025 de Fórmula 1. A la cita llegan tres aspirantes con opciones, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, con una diferencia de solo 16 puntos entre el primero y el tercero. Se da la circunstancia, además, que la primera y tercera posición la ocupan dos pilotos de la misma escudería, McLaren, y la posibilidad de las órdenes de equipo para favorecer al actual líder, Norris, podría ser una opción.

Sobre este asunto versó gran parte de la descafeinada rueda de prensa previa a la cita que compartieron los tres protagonistas. A priori, el mejor posicionado para llevarse la corona es el británico, que no se plantea pedir al equipo ese tipo de ayuda. "No lo pediría", afirmó el británico, que no dejó ahí la respuesta. "No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar y lo mismo al revés, si yo estaría dispuesto o no a dejarle pasar. Yo creo que yo sí lo haría, porque soy así. Pero no depende de mí y no quiero pedirlo. No es una pregunta justa", sentenció.

Para Norris, "si acaba ganando Max, enhorabuena a Max. No cambia mi vida. Él se lo habrá merecido sobre nosotros y si no lo logro, volveré para intentarlo el año que viene", zanjó al respecto el piloto de McLaren, comportándose como todo un hombre de equipo y mostrando su cara más cordial tanto con su compañero como con su otro rival.

Piastri, a la espera

Una respuesta que se alinea con la filosofía de McLaren de no interferir entre sus pilotos, dando vía libre para competir. Algo que ya se ha dado en varias ocasiones este curso, y que, llegados el caso, habría que ver si se mantiene este domingo si el título mundial peligra.

A diferencia de Norris, Piastri fue más escuento y evitó dar una respuesta clara. "Vamos a... no, la pregunta era para Lando", empezaba, intentando escurrir el bulto. "No lo hemos debatido. Hasta que no sepa qué se espera de mí... no tengo una respuesta", afirmó finalmente.

En una posición novedosa

Para Lando Norris, el hecho de llegar a la última carrera del mundial con opciones de llevarse el título es algo nuevo para él aunque aseguró que "por el momento, estoy bien" y que no llega "al fin de semana pensando en ello, en los últimos días he estado con mis amigos al golf, divirtiéndome".

Aún así, es consciente de que "soy el que más tiene que perder porque lidero". "Haré todo lo que pueda para mantener la posición. Como he dicho antes: si no lo gano, lo volveré a intentar el año que viene. Hay que seguir trabajando aunque se pierda".

Por el momento, el británico ni siquiera se ha hecho a la idea de qué pasará si gana el título. "No lo sé, espero que me puedas preguntar en unas semanas", respondió a la pregunta de uno de los periodistas, aunque aseguró que "esto ha sido toda mi vida, es por lo que he trabajado durante toda mi vida".