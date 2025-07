Optimismo en Aston Martin con 2026 y el túnel de viento: "El beneficio es doble"

Es tiempo de calma antes de la tormenta para Aston Martin. No es un secreto que la escudería verde ha hecho una importante apuesta de cara a 2026, donde se espera que la millonaria inversión de Lawrence Stroll de finalmente sus frutos con un monoplaza capaz de competir por victorias; la expectativa es máxima, aunque también lo es la presión para que todo salga como se espera

Es por este motivo que Aston Martin ha incorporado a figuras como Adrian Newey o Andy Cowell a su estructura para cohesionar a las figuras más importantes del paddock con una clara misión: ganar a partir de 2026. Precisamente Andy Cowell ha sido el protagonista de la última entrevista que 'Racer' ha podido tener con el CEO de Aston Martin. El británico ha repasado aspectos internos de la escudería verde así como todos los cambios que se están produciendo dentro del equipo para traducir todo el talento de la fábrica en éxitos de cara a un futuro no tan lejano.

Cowell desvela las claves

Han sucedido muchas cosas internamente en Aston Martin, aunque quizás una de las más importantes es la reubicación de Andy Cowell. El ingeniero a cargo de la unidad de potencia de Mercedes en 2014 incorporó el cargo de director del equipo a su puesto de CEO en Aston Martin, un cambio que cambió ciertas dinámicas de trabajo en el equipo verde.

“Creo que se trata más bien de un cambio de enfoque y de un cambio en la forma de hacer preguntas, de plantear preguntas sencillas”, explicó Cowell a Racer. “Así es como intento abordarlo. Y no tener miedo de preguntar y profundizar cada vez más y decir: ¿Por qué no puede basarse en la ciencia? ¿Por qué no podemos hacer ingeniería con una teoría, un experimento, los resultados y una mentalidad abierta?", explica.

Andy Cowell y Fernando Alonso / Aston Martin F1 Team

En este sentido, para ayudar a los ingenieros a dar el salto de calidad necesario, Aston Martin ha instalado un revolucionario túnel de viento propio que ya está en funcionamiento y que no tendrá que compartirse con Mercedes como hasta ahora. "El beneficio es doble. Uno es la tecnología que tenemos: la tecnología de medición, la precisión con la que podemos medir. Y segundo es la velocidad con la que podemos realizar ese trabajo, porque podemos elegir realizar pruebas en el túnel de viento cualquier día de la semana y a cualquier hora, mientras que antes estábamos limitados a un período de tiempo corto. Así que no tenemos que esperar a que llegue el autobús. Podemos ir a hacernos una prueba cuando queramos", reconoció.

Un equipo más independiente

Adrian Newey y Andy Cowell, al frente del área técnica de Aston Martin / Aston Martin F1 Team

La independencia de Aston Martin también significa que sus ingenieros son capaces de trabajar con más comodidad: "Tener a los aerodinamistas junto a la construcción del modelo, y la tecnología empleada en el diseño, la producción y la gestión de proyectos de construcción del modelo, ha acortado muchísimo el tiempo desde que un aerodinamista crea la forma hasta que obtiene los datos del túnel de viento. ¡Y sé perfectamente que los ingenieros se frustran si no obtienen resultados rápidamente!", explica. "Por eso, les digo muchas veces a los del campus: la verdadera carrera está aquí. Se trata del ritmo al que podemos desarrollarnos, pero a fondo, sin escatimar en gastos."

En este sentido, la figura de Adrian Newey es clave para entender todo: "Adrian ha estado trabajando excepcionalmente duro en la arquitectura del coche. Es un diseñador de coches de carreras entusiasta y muy centrado. Sabe que hay plazos con respecto a la arquitectura del chasis, la arquitectura de la transmisión y también con Honda y la unidad de potencia, así que hay plazos clave, y ha estado trabajando duro para asegurar que tengamos los mejores fundamentos posibles para el coche, lo cual es un camino emocionante", reconoce. "Está traspasando los límites y hay mucha emoción y entusiasmo. La gente siempre prefiere trabajar en algo nuevo y diferente que en algo familiar y seguro, así que esa es la transición que estamos emprendiendo".

De cara a lo que se puede esperar de Aston Martin de cara al futuro, Cowell lo tiene claro: "Al final, en el automovilismo, los resultados en pista son los que realmente indican tu rendimiento, así que no podemos decir que estemos contentos con nuestra situación actual”, admite Cowell. “Tenemos la suerte de contar con la inversión física, y eso suele ser lo que más tiempo nos lleva. Así que eso está en marcha”, explica. "Pero si uno de nosotros deja el testigo, todos trabajamos juntos para retomarlo y ponernos en marcha de nuevo. Y cuando hacemos experimentos, si no funcionan, no ocultamos el hecho; aprendemos de ello. A menudo, las cosas que no salen bien en la exploración de ingeniería te enseñan tanto como cuando sí salen bien. Y estamos fomentando eso como un principio rector", finaliza.