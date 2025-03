Opción Palou en la F1: "Como no entre en las quinielas, voy a hacer arder X"

Se avecina una pelea sin cuartel por los próximos dos asientos libres en la Fórmula 1. La llegada de Cadillac como undécimo equipo para la temporada 2026 ha abierto la puerta para que dos nuevos pilotos tengan la oportunidad de abrirse paso en el Gran Circo, entre los cuales se encuentran viejos conocidos... y otros que esperan su momento para demostrar sus habilidades por primera vez en la Fórmula 1.

Es la noticia de la semana en clave Fórmula 1. El anuncio de la llegada de Cadillac ha abierto una ventana para que dos asientos queden disponibles a partir de 2026. El recién llegado undécimo equipo llega con grandes expectativas, aunque también con muchas dudas de cómo perfilar su futuro en cuanto a los pilotos que se formarán parte del proyecto a partir de 2026.

Cadillac despeja las incógnitas

En este sentido, el director del equipo Cadillac F1, Graeme Lowdon, despejó ciertas dudas al respecto: "Todavía hay pilotos libres con mucho talento. No hemos podido estar en el mercado de pilotos hasta que se ha confirmado la inscripción. Ahora que se ha confirmado, podemos seguir adelante. En cuanto al calendario, no vamos a poner ningún plazo para el anuncio de pilotos ni nada por el estilo, pero seguro que lo habrá a su debido tiempo", explicó. "Vamos a contratar a los pilotos en función de sus méritos".

Si algo se puede adivinar de la dupla de pilotos de Cadillac para la próxima temporada es que uno de los dos será americano. Lowdon respondió a esta posibilidad con claridad: "Como tal, no vemos ninguna razón por la que no vayamos a tener pilotos americanos. Creo que sería algo que muchos aficionados también querrían ver. Al fin y al cabo, el equipo Cadillac de Fórmula 1 tiene su sede en Estados Unidos", explicó.

Checo Pérez, Zhou, Palou...

Las especulaciones no han tardado en multiplicarse, amplificadas más si cabe por una publicación que la misma F1 posteó en redes sociales. Ricciardo, Bottas, Pérez, Zhou, Tsunoda, Colton Herta y Álex Palou son los nombres que apunta la propia competición como posibles candidatos a ocupar una asiento en Cadillac a partir de 2026, opciones que han dado mucho de que hablar entre los aficionados.

La reacción ha sido prácticamente inmediata; Álex Palou merece una oportunidad en la Fórmula 1. El tricampeón de la IndyCar ha demostrado de sobras tener un talento por encima de la media en Estados Unidos, aunque todavía está por estrenarse en el Gran Circo. Si bien su prioridad es seguir en la IndyCar, la oportunidad de competir en la Fórmula 1 no es un tren que debe dejarse escapar y parece complicado que Palou rechazase la oportunidad de darse el caso.

El sentimiento de tantos aficionados ha sido resumido en un comentado tuit de Dani Juncadella, piloto español: "Como no entre en las quinielas Palou para uno de estos asientos en 2026 voy a hacer arder X. Y peligran todos y cada uno de los asientos y marcas a las que pertenezco, puesto que no me hago responsable de los actos de mi teclado. Al menos aviso", comentaba Dani. La oportunidad parece estar más cerca nunca, un piloto de ensueño que merece poder decidir si quiere aventurarse a competir en el Gran Circo.