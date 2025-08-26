Oficial: Valtteri Bottas y Checo Pérez vuelven a la Fórmula 1 junto a Cadillac

Checo Pérez y Valtteri Bottas regresarán a la Fórmula 1 la próxima temporada. Ambos pilotos han firmado contratos multianuales con Cadillac. La duración de ambos contratos todavía se desconoce, pero 'Motorsport.com' indicó que se podría tratar de un mínimo de dos temporadas con posibilidad de ampliar. Tras los rumores de las últimas semanas, los dos pilotos han sido confirmados por la nueva escudería estadounidense.

El regreso de Pérez y Bottas

Los dos pilotos volverán a la acción en 2026 tras estar fuera de la parrilla. Checo Pérez tuvo que abandonar Red Bull a finales de 2024 al hacerse oficial la incorporación de Liam Lawson como compañero de equipo de Max Verstappen. Por otro lado, en lo que va de temporada, Valtteri Bottas ha estado en 2025 como tercer piloto de Mercedes.

La experiencia en F1

Cadillac ha conseguido uno de sus objetivos para su primera temporada en el 'Gran Circo': contar con pilotos con experiencia en F1. El equipo estadounidense se sumerge en la nueva aventura de la mano de Bottas y Pérez, siendo el undécimo equipo de la parrilla. Tanto el equipo como los pilotos deberán adaptarse al nuevo reglamento que se incorporará el próximo curso.

La alegría de Cadillac

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Lo más importante es que comprenden lo que significa ayudar a construir un equipo" explicó Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1 y TWG Motorsports.

"Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto entre talento, madurez y empuje. No son solo pilotos consumados, sino constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac" las declaraciones fueron compartidas por 'Motorsport.com'.

El objetivo para 2026

Tal y como estaba previsto, el anuncio de ambos fichajes se ha hecho oficial al finalizar el parón estival, durante la semana del Gran Premio de los Países Bajos. Con la confirmación de la alineación para 2026, el equipo podrá indagar en el monoplaza de la próxima temporada. El equipo planea diferentes ensayos de infraestructura y entrenamiento de boxes para el final de este año. El objetivo para Cadillac será llegar a la primera carrera de 2026 con todo preparado.