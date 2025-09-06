OFICIAL: Pierre Gasly renueva con Alpine hasta 2028

Mientras el paddock de Fórmula 1 espera noticias sobre George Russell y Kimi Antonelli, pendientes de sellar su futuro con Mercedes, ha sido Alpine el que se ha adelantado en Monza al anunciar la renovación de Pierre Gasly hasta 2028.

El piloto francés , que ya tenía contrato para la próxima temporada, extiende así su compromiso con los de Enstone. No se sabe quién le acompañará en el box la próxima temporada, ya que el futuro de su actual compañero Franco Colapinto sigue en el aire.

Alpine, que en 2026 contará con motores Mercedes, da un paso importante al asegurar la continuidad a largo plazo Gasly, que ha ocupado el papel de líder desde la salida de Esteban Ocon el curso pasado con destino a Haas. Flavio Briatore está intentando sentar las bases de una formación que pueda dar un salto cualitativo con la nueva normativa de la F1.

"Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente, pilotar para una empresa automovilística francesa me hace sentir muy orgulloso. Desde que me incorporé en 2023, siempre he sentido que este equipo es el lugar adecuado para mi futuro", señala Gasly en el comunicado facilitado por su escudería.

"El apoyo y la confianza de Flavio en mí, el compromiso de François –Provost, nuevo director general del Grupo Renault– con el proyecto de Fórmula 1, así como la gente que tenemos en Enstone, han hecho que esta decisión fuera natural y quiero estar aquí en los próximos años y cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos mundiales. Estamos todos juntos en esto y espero continuar con esta historia tan especial", añade.

"Desde que regresé al equipo, siempre he afirmado lo importante que es construir y aumentar la competitividad del equipo. Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1, que comenzará en 2026, y ahora tenemos confirmado a nuestro piloto principal para llevarnos hacia el futuro", señala Briatore.

"Pierre ha sido un gran activo para el equipo durante este difícil periodo. Me ha impresionado mucho su actitud, su dedicación y su talento, y esperamos continuar juntos este proyecto durante mucho tiempo", agrega el italiano.