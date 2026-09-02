Oficial: Pepe Martí renueva con Cupra para la temporada que viene

Lo que parecía algo obvio es, por fin, oficial. Tras una aprovadísima primera temporada el el Campeonato del Mundo FIA ABB Formula EE, Pepe Martí y Cupra Kiro han hecho oficial la extensión de su contrato para la temporada 2026/2027. De esta manera, el catalán formará parte del proyecto en el estreno del nuevo modelo de monoplaza para el próximo curso, el GEN4.

El piloto español, de 21 años, dio el salto a la categoría eléctrica tras sumar siete victorias y seis podios en la Formula 2 y la Formula 3. El cambio se presentaba como un reto mayúsculo al adaptarse a una categoría totalmente distinta a las que había competido antes. Pero lo superó con creces desde el principio.

Martí logró puntuar en su segunda carrera, y lo hizo de una forma épica, al remontar una penalización en parrilla y un stop-go de 10 segundos para terminar séptimo en México. Además, logró liderar por primera vez una carrera en Madrid, donde finalmente acabó noveno. Posteriormente, consiguió el primer podio en el E-Prix de Mónaco, después de remontar desde la 15ª posición de la parrilla hasta finalizar tercero. Sin duda, una progresión espectacular que ahora le permite mirar hacia el próximo curso con ilusión.

Además, Martí cerró la temporada como el mejor 'rookie, con 66 puntos. Ahora afronta con ambición la nueva era del GEN4, que dará un paso hacia adelante en cuanto a prestaciones, con 600 kW de potencia (815 CV), tracción total activa y una capacidad de frenada regenerativa de 700 kW.

"Estoy muy ilusionado por continuar con CUPRA KIRO en la temporada 2026/27 de Formula E. Desde que me uní al equipo he sentido muchísimo apoyo y confianza, y creo que juntos hemos construido algo realmente positivo durante mi año de rookie. Ha sido una experiencia de aprendizaje increíble, y siento que he crecido mucho como piloto a lo largo de esta campaña", comenzaba diciendo Martí tras su renovación, en la nota de prensa compartida por el equipo.

"Haber conseguido resultados entre los tres primeros, liderar carreras y convertirme en el primer piloto español en subir al podio del Campeonato del Mundo FIA ABB Formula E es algo de lo que estoy muy orgulloso, pero también siento que esto acaba de empezar. CUPRA KIRO tiene grandes ambiciones de futuro y me ilusiona formar parte de este viaje hacia la GEN4. Estoy deseando ver qué podemos lograr la próxima temporada", sentenciaba.

También desde el equipo se mostraron felices con la renovación. "Continuar nuestra relación con Pepe para la temporada 2026/27 fue una decisión muy sencilla", comenzaba diciendo Russell O’Hagan, 'team principal' de Cupra KIRO. "Estamos increíblemente orgullosos de todo lo que Pepe ha logrado durante su temporada de rookie y del papel del equipo para ayudarle a ponerse al día; fue un gran esfuerzo colectivo. También nos entusiasma que continúe su camino con CUPRA KIRO mientras entramos en la GEN4. Estamos solo al principio de lo que creemos que podemos conseguir juntos", terminaba diciendo.