Oficial: Newey ficha por Aston Martin

Fin a uno de los culebrones de la temporada en la Fórmula 1. Adrian Newey, el deseado, prestará sus servicios a partir de la próxima temporada en Aston Martin. Así lo desveló la propia escudería en una rueda de prensa que había causado una gran expectación.

Newey quedaba liberado esta semana y el anuncio no se ha hecho esperar. Ha sido este mismo martes, en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, en una rueda de prensa que había causado una gran expectación y en la que Lawrence Stroll, dueño del equipo, dio oficialidad a la información. "Primero se unirá como accionista y como socio técnico de nuestro equipo", explicó. "Es el mejor del mundo en lo que hace, es un caballero, tiene muchas ganas de seguir ganando y es algo que comparte con la gente de este edificio", explicó desde las instalaciones de la nueva sede de Aston Martin en Silverstone.

"Hemos juntado un equipo de gestores fantástico", comentó Stroll en referencia a hombres clave del equipo como Mike Crack, el jefe de equipo. "Construir estas instalaciones (en Silverstone) mostraba nuestras intenciones reales a través de las inversiones realizadas, es algo que no se ha visto en la F1, es la primera de su clase y es tan especial que podemos construir el coche aquí", continuó. "Tras juntar las instalaciones y las personas buscábamos al líder técnico. Llevo un par de años intentando hablar con Adrian y siempre creí que lo que ha de ser será, y creo que Adrian comparte mi visión y que no hay ningún otro equipo que esté preparado para el futuro como lo estamos nosotros, así que estoy emocionadísimo de que esté con nosotros", afirmó, antes de dar paso a la rueda de prensa al propio Newey.

El veterano diseñador, en sus primeras palabras, bromeó acerca de lo que le llevó a tomar su decisión de fichar por Aston Martin. "Fue por Lawrence", comentó entre risas, para comentar que "necesitaba nuevos retos". "Hacia finales de abril decidí que quería hacer algo distinto. Pasé mucho tiempo debatiendo con mi mujer lo que debía hacer y nos tomamos nuestro tiempo para decidir. Sentí que he tenido mucho suerte por haber conseguido lo que aspiraba cuando era pequeño, el deseo de ser ingeniero en automovilismo y todo lo demás es un bonus", confesó. "Es un sueño todo lo que he conseguido pero hay que mantenerse fresco, necesitaba un nuevo reto", afirmó, añadiendo que "estoy halagado de que muchos equipos se me hayan acercado pero la pasión, el compromiso y el entusiasmo de Lawrence es... es muy persuasivo".

"Es un sentimiento distinto, ver involucrado a Lawrence, trabaja en ese método de la vieja escuela y la oportunidad de ser accionista y socio es algo que nunca se me había ofrecido. Es un rol distinto que tengo ganas de desarrollar. Creo que se convirtió en una elección natural", zanjó.

Stroll confirmó que el lunes el equipo se mudará a Silverstone y explicó que la presentación de Newey era el primer y más importante evento de la nueva etapa. "Adrian va a estar aquí a tiempo completo aportando su liderazgo y dirección al equipo", apuntó el dueño de la escudería.

Con vistas a 2026

Respecto a los cambios en la regulación para 2026, Newey explicó que "se sabe que la unidad de potencia va a cambiar y Honda ya está trabajando en ello. Estoy encantado de seguir trajando con ellos porque me ha gustado mucho trabajar con ellos estos años en Red Bull y son muy buenos ingenieros". "Las normas aerodinámicas se anunciarán en enero y yo me uniré dos meses después, así que será cuestión de ponerme al día lo antes posible", comentó afirmando que "igual de importante será llegar a conocer a todo el mundo aquí (en Silverstone)". "Las normas de 2026 son una oportunidad porque todo el mundo reseteará, si podremos capitalizar sobre ello o no, simplemente no lo sabemos", concluyó al respecto.

Los rumores sobre el futuro del codiciado ingeniero británico habían apuntado en varias direcciones desde que este anunciara su salida de Red Bull el pasado mes de mayo. Se le había relacionado con varios equipos, entre ellos Ferrari, pero la opción Aston Martin había ganado fuerza en las últimas semanas y finalmente el ingeniero se unirá a las filas del equipo de Silverstone.

Alonso, ilusionado

En la importante presentación no faltaron los dos pilotos actuales del equipo, Lance Stroll y Fernando Alonso. El asturiano se mostró confiado y satisfecho con la nueva incorporación. "Llevamos peleando el uno con el otro durante muchos años, ha sido una inspiración porque gracias a Adrian y su talento y su coches todos mejoramos. Todos teniamos que elevar el listón para poder competir, es un día increible para el equipo. La visión de Lawrence está tomando forma, con este edificio, con Adrian, con Aramco, con Honda y con el túnel del viento. Definitivamente el equipo del futuro", explicó el asturiano. "Es una oportunidad increíble para mí, trabajar con Adrian y seguir llevando este verde del que estoy muy orgulloso. Estamos aprendiendo mucho dentro y fuera de la pista", aseguró.

Golpe de efecto

Un golpe maestro con vistas a la nueva reglamentación que entrará en vigor a partir de 2026 y un aliciente para un Fernando Alonso que espera la ansiada evolución de su monoplaza para volver a estar en los puestos de privilegio. Newey, uno de los artífices del éxito de Red Bull, contribuirá notablemente a la mejora del Aston Martin aunque no podrá empezar a trabajar en su nueva escudería hasta marzo de 2025 cuando termina el período de 'gardening', la cláusula de la F1 que impide a un trabajador de un equipo trabajar directamente para un rival nada más terminar su vinculación. Unos tempos que le permitirán ponerse a trabajar a tiempo en el coche de 2026.

Aunque las cifras de su contrato no se han hecho oficiales según apuntó recientemente 'BBC Sport', Newey habría firmado por 5 años y un valor de más de 30 millones de euros al año, incluyendo bonus y complementos.

El ingeniero británico cuenta con una experiencia de casi 30 años diseñando monoplazas y varios títulos (12 de constructores) mientras trabajaba para Williams, McLaren o Red Bull, escudería a la que ha acompañado prácticamente desde sus inicios en la F1.