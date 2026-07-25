F1
Oficial: Lewis Hamilton, sancionado con tres posiciones en parrilla
El piloto británico, que se había clasificado en la segunda posición, ha sido penalizado por interferir en la trayectoria de Oscar Piastri durante la Q3
Ya hay decisión de la FIA. Casi dos horas después del final de la clasificación del Gran Premio de Hungría, el organismo rector ha decidido sancionar a Lewis Hamilton por una acción en Q3 en la que interfirió en la trayectoria de Oscar Piastri.
El británico, que perdió la pole por tan solo 0.012, finalizó la 'Qualy' situado en la segunda plaza, por detrás de Lando Norris y por delante de su compañero, Charles Leclerc, pero su posición de salida este domingo será mucho más retrasada. La FIA le ha impuesto una penalización de tres posiciones en parrilla tras recibir el informe del Director de Carrera y escuchar tanto a los dos pilotos como a los representantes de ambos equipos.
El incidente se produjo cuando Piastri se encontraba realizando su último intento en busca de mejorar su posición. Hamilton, que rodaba por delante, bloqueó el paso al australiano en la curva 1 y le obligó a sobrepasar los límites de la pista, abortar su vuelta y por tanto, perder toda opción de escalar posiciones.
"Creo que mi mente está en otra parte en este momento, porque una vez que terminé mi vuelta, no sé si me interpuse en el camino de alguien, así que estoy tratando de repasar eso mentalmente, porque no era consciente de que venía nadie", reconoció el de Stevenage en la primera entrevista tras la sesión de clasificación.
La FIA entiende que, aún sin ser consciente, Hamilton "obstaculizó innecesariamente" al piloto de McLaren y le privó de mejorar, y por tanto ha decidido castigar esa acción. De esta manera, Hamilton pasará de la segunda a la quinta plaza, por lo que Leclerc, Antonelli y el propio Piastri, que habían quedado por detrás, ganan una posición.
Nota de la FIA
Penalización de 3 posiciones en la parrilla para la próxima carrera o sprint en la que participe el piloto. Los comisarios han escuchado al piloto del coche n.º 44 (Lewis Hamilton), al piloto del coche n.º 81 (Oscar Piastri) y a los representantes de los equipos, y han revisado las pruebas de vídeo, telemetría, comunicaciones por radio de los equipos y vídeo a bordo.
Al acercarse a la curva 1, el coche n.º 44 circulaba a una velocidad considerablemente reducida por la trazada, mientras que el coche n.º 81 se acercaba en una vuelta rápida.
El piloto del coche n.º 44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y que no recibió el mensaje de radio del equipo sobre la aproximación del coche n.º 81 hasta que este último ya se encontraba muy cerca. Además, afirmó que, debido a la posición de su coche en la pista, no podía ver el coche n.º 81 por los retrovisores.
El coche n.º 81, que se encontraba en una vuelta de aceleración, se vio obligado a realizar una maniobra evasiva abriéndose hacia el exterior y a abandonar la vuelta. Tras examinar las pruebas disponibles, los comisarios determinaron que el coche n.º 44 obstaculizó innecesariamente al coche n.º 81 durante la sesión de clasificación.
De conformidad con el Reglamento de la FIA de Fórmula 1 y las directrices de sanciones establecidas para este tipo de infracción en la sesión de clasificación, los comisarios imponen una penalización de tres puestos en la parrilla al piloto del coche n.º 44.
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