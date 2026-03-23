Oficial: Jak Crawford, piloto reserva de Aston Martin, pilotará el coche de Alonso en el FP1 de Japón

Este viernes en Suzuka Aston Martin dará descanso a Fernando Alonso y pondrá al volante de su AMR26 a su tercer piloto, Jak Crawford, según confirmó Aston Martin en un comunicado oficial.

La presencia del joven estadounidense en la primera sesión de entrenamientos del GP de Japón supondrá su estreno en unas tandas oficiales como reserva de Aston Martin, "lo que le brindará la oportunidad de integrarse aún más durante un fin de semana de carrera", según apuntó la escudería. Además, cumplirá con una de las dos sesiones obligatorias para pilotos novatos de esta temporada.

En total, será la tercera FP1 en la que participa el de Charlotte, quien ya completó dos sesiones a finales de la temporada pasada, acumulando más de 3.000 kilómetros en coches de Fórmula 1 de Aston Martin Aramco. La última fue durante los Libres 1 del Gran Premio de la Ciudad de México de 2025, al volante del AMR25 de Lance Stroll en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Estoy muy emocionado de ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico pero exigente, y estoy deseando aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista", explicó Crawford, que cuenta con una amplia experiencia en el simulador. La participación en Suzuka, donde nunca antes ha pilotado, pondrá a prueba las capacidades del piloto con una experiencia práctica en un circuito exigente.

"Muchas gracias al equipo por brindarme esta oportunidad. Al igual que en mis anteriores sesiones de entrenamientos libres 1, espero aprovecharla al máximo y aprender todo lo que pueda", apuntó.

Empujón a los jóvenes talentos

Jak se unió a Aston Martin en 2024 como piloto joven del equipo, y lleva dos años integrado en él. El pasado mes de octubre fue confirmado como tercer piloto para la temporada 2026. "Es fantástico poder brindarle a Jak otra oportunidad en la FP1 como parte de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de jóvenes talentos", explicó Mike Krack, Director de Operaciones en Pista de la escudería.

"Ha estado trabajando duro, especialmente en el simulador en Silverstone, y esta sesión le permitirá seguir adquiriendo valiosa experiencia en pista. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles", comentó Krack.