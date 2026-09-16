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Oficial: Ya hay calendario de F1 para 2027 con Madrid en septiembre

La temporada, que contará con 24 Grandes Premios, arrancará en marzo en Qatar y finalizará en diciembre en Abu Dhabi

Imagen de la salida del GP de España

Imagen de la salida del GP de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

Ya hay calendario oficial para la temporada 2027 de la Fórmula 1. La organización, tras la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor, ha comunicado la planificación para el nuevo curso que arrancará en Qatar del 12 al 14 de marzo y finalizará el fin de semana del 10 al 12 de diciembre con el GP de Abu Dhabi.

Por otro lado, el Gran Premio de España repetirá en unas fechas similares a las de este curso en el que se ha estrenado en la Fórmula 1 y está prevista del 10 al 13 de septiembre. Cabe recordar que este 2027 será el primero sin cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que en este 2026 arrancó un régimen de alternancia para formar parte del campeonato en años alternos.

Los test de pretemporada tendrán lugar en Bahréin del 24 al 27 de febrero, poco más de dos semanas antes de que de comienzo el campeonato en ese mismo circuito en Sakhir. A diferencia de esre curso, donde hubo seis días de test oficiales repartidos en dos rondas, además de unas pruebas privadas en el Circuit, los pilotos solo dispondrán de esas tres jornadas de test antes de que se ponga en marcha la temporada.

Novedades

En total serán 24 Grandes Premios y nueve meses de competición, con dos novedades, Portugal (del 18 al 20 de junio) y Turquía (del 1 al 3 de octubre). Por otro lado, los GP con formato Sprint pasan de las siete de este curso a un total de diez: Bahréin, Australia, Japón. Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Abu Dhabi. De estas citas, Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dabi serán sede de carreras Sprint por primera vez.

"El calendario de 2027 reúne algunos de los circuitos más emblemáticos y las ciudades más vibrantes del mundo, creando un escenario increíble para otra temporada inolvidable de Fórmula 1", valoró el CEO de la F1, Stefano Domenicali, quien quiso "dar la bienvenida a Portugal y Turquía al campeonato y de ampliar las carreras de velocidad a diez eventos, ofreciendo a nuestros aficionados aún más intensidad, emoción y la acción rueda a rueda que hace que nuestro deporte sea tan especial".

"Estamos increíblemente emocionados de ver cómo este calendario cobra vida y de ofrecer otra temporada repleta de momentos inolvidables, una competencia feroz y entretenimiento de primer nivel para nuestros fans en todo el mundo", completó en declaraciones ofrecidas por los medios oficiales de la Fórmula 1.

Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, aseguró que “el calendario del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2027 es un claro reflejo del atractivo global y el continuo crecimiento de nuestro deporte".

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