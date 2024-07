OFICIAL: Haas anuncia el adiós de Magnussen

Kevin Magnussen finalizará su etapa en Haas al término de la presente temporada 2024. La escudería estadounidense ha confirmado este jueves, en la previa del Gran Premio de Hungría, que no seguirá contando con el piloto danés.

Recientemente, Haas anunció en acuerdo para ascender al júnior de la Academia Ferrari, Oliver Bearman, en 2025, ocupando la vacante que dejará el alemán Nico Hülkenberg, que se marcha al proyecto de Sauber y Audi.

Ahora ya sabemos que Bearman no formará tándem con Magnussen, que podría abandonar la parrilla si no encuentra otra plaza para el próximo año. Con toda probabilidad el danés será relevado en Haas por Esteban Ocon, que ya hizo oficial su salida de Alpine.

Magnussen, de 31 años de edad, lleva siete temporadas en Haas: tras una primera etapa entre 2017 y 2020, que empezó después de su marcha de Renault, regresó al equipo en 2022 después de disputar varias carreras de resistencia en el IMSA estadounidense y las 24 Horas de Le Mans de 2021, junto a su padre, Jan Magnussen. Aprovechó su oportunidad tras el despido de Nikita Mazepin de Haas por la guerra de Rusia y Ucrania, para volver a la F1 y a Haas.

Este año su rendimiento no se ha acercado al de su compañero Hülkenberg, que le aventaja en el Mundial por 17 puntos (22 a 5). Haas ha decidido prescindir de sus servicios para poder contar con Ocon, que ha quedado libre en el mercado.

En el comunicado oficial, Magnussen agradece a Haas la etapa que han pasado juntos en la Fórmula 1: "Estoy orgulloso de haber corrido para un gran equipo de personas en estos últimos años. En particular, me gustaría dar las gracias a Gene Haas por su compromiso conmigo, en particular al traerme de vuelta en 2022 cuando pensé, al menos en aquel momento, que mi tiempo en la Fórmula 1 había terminado. He disfrutado de grandes momentos con este equipo, tengo recuerdos que nunca olvidaré. Mientras espero con impaciencia el siguiente capítulo de mi carrera deportiva como piloto, sigo totalmente centrado en dar todo lo que tengo durante el resto de 2024 con MoneyGram Haas F1 Team".

Desde Haas no descartan una futura colaboración con Magnussen. Ayao Komatsu, director del equipo, asegura que "me gustaría agradecer a Kevin todo lo que nos ha dado como equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Ha sido uno de los pilares de nuestra alineación de pilotos a lo largo de los años. Nadie ha pilotado más carreras para nosotros, y hemos tenido algunos momentos memorables juntos, como el quinto puesto en el GP de Bahréin de 2022, cuando volvió para empezar su segunda etapa con nosotros. Kevin no esperaba pilotar un coche de Fórmula 1 ese fin de semana, pero completó una actuación notable, que fue un tremendo impulso para todo el equipo, y una vez más mostró su talento al volante".

"Quedan muchas carreras por delante este año, así que estoy deseando ver qué más podemos conseguir con él mientras avanzamos juntos en el campeonato. Más allá de eso, y dada su relación especial con el equipo, espero que podamos encontrar la manera de seguir trabajando juntos, de alguna forma. Esperamos definirlo en un futuro próximo, pero su amplia experiencia en la Fórmula 1 y su conocimiento de nuestra forma de trabajar son, sin duda, de valor en nuestro crecimiento en curso", zanja el dirigente japonés.