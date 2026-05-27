Oficial: Gucci 'aterriza' en la Fórmula 1

Este miércoles se ha confirmado oficialmente que a partir de 2027 el equipo francés pasará a llamarse Gucci Racing Alpine F1 Team y lucirá el clásico logo y los colores de la firma de moda italiana. Una alianza inédita en la categoría reina del automovilismo.

Detrás del acuerdo figuran nombre de peso: Demna, director artístico de Gucci; Francesca Bellettini, presidenta y CEO de Gucci; Philippe Krief, CEO de Alpine; Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo y Luca de Meo, François Provost y François-Henri Pinault como grandes impulsores empresariales de esta operación, que llevará a los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto a ser embajadores de la marca en Fórmula 1.

De Meo antiguo Consejero Delegado del Grupo Renault fue clave en el regreso de Briatore al equipo Alpine de Fórmula 1 en 2024. Ahora al frente de Kering, grupo propietario de Gucci, el ejecutivo italiano vuelve a vincularse al mundo del automovilismo.

La colaboración de Gucci con Alpine supone el primer paso para la marca para introducirse en el ‘gran circo’, cada vez más conectado al lujo y el glamour bajo la promoción de Liberty Media, que busca expendirse entre los jóvenes y el público femenino. Así, nace Gucci Racing, que cobra vida a través de logotipo muy representativo, obviamente con la icónica G entrelazada.

Francesca Bellettini, Presidenta y Directora Ejecutiva de Gucci:

"Esta colaboración con Alpine marca un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser socio principal en la F1. Esto refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que Gucci desempeñe en este escenario".

"La Fórmula 1 representa hoy una convergencia única de rendimiento, cultura y alcance global, y el equipo Alpine es el socio adecuado para hacer realidad esta visión. Gucci Racing es más que una presencia en la parrilla: es una expresión de quiénes somos y hacia dónde queremos llevar la marca. Y queda mucho más por venir. Estamos muy agradecidos a Alpine y a todo el Grupo Renault por compartir esta ambición".

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine:

"Asociarme con una prestigiosa marca del calibre de Gucci en F1 como socio titular del equipo Alpine es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. No solo eso, sino que me entusiasman las posibilidades que trae la colaboración con Gucci y las grandes cosas que podemos lograr juntos a nivel global".

"El equipo Enstone tiene una historia de hacer las cosas de forma diferente a los demás y ha demostrado anteriormente que la moda puede acabar primera en la F1. Con la mejora en el rendimiento en pista y Alpine teniendo su mejor suma de puntos al inicio de una temporada, esta nueva colaboración con Gucci demuestra el creciente impulso detrás del equipo. Quisiera agradecer a Luca [de Meo] y Francesca [Bellettini] su confianza y dedicación en el proyecto y por ayudar a que esta colaboración cobre vida".