Oficial: la Fórmula 1 volverá a disputar un Gran Premio en Turquía a partir de 2027

Tras casi un mes de parón de Fórmula 1, los aficionados aún tendrán que esperar una semana para volver a ver acción en pista, pero lo cierto es que la actualidad informativa que rodea el 'Gran Circo' no ha parado de dar nuevos capítulos. A principios de esta semana se supo que la FIA introduciría cambios en el controvertido reglamento para este 2026 y en las últimas horas se ha hecho oficial que la Fórmula 1 volverá a uno de los trazados en los que disputó carreras en el pasado.

De esta forma, el 'Gran Circo' sumará un nuevo destino de cara a 2027: Turquía. Así lo ha anunciado este viernes la Fórmula 1, que ha compartido a través de sus redes sociales que se ha firmado un acuerdo para albergar carreras durante cinco años en el trazado de Estambul Park. Por lo tanto, habrá carreras allí hasta 2031.

La última vez que se disputó una carrera en suelo turco fue en 2021. No estaba planeado que así fuese, pero acabó entrando en el calendario tras una serie de cancelaciones. Valtteri Botas se llevó la victoria con Mercedes por aquel entonces.

La primera vez que se aterrizó en el trazado, de 5,34 kilómetros y 14 curvas, fue en el año 2005, y acogió carreras allí de forma ininterrumpida hasta el año 2011. Con la pandemia, volvió a entrar en escena en 2020 y 2021. Felipe Massa es el piloto que más veces ha ganado el Gran Premio de Turquía, con un total de tres.

El segundo con más victorias es precisamente Lewis Hamilton, quien a diferencia del brasileño, sí sigue en activo en la Fórmula 1. El británico, actualmente piloto en Ferrari, resultó vencedor en 2010 y 2020 en su etapa como piloto de Mercedes. De hecho, esta última victoria la celebró bajo la lluvia, a la vez que conquistaba su último título mundial.

El acuerdo para el regreso a Turquía, una de las citas más valoradas por los aficionados, ha llegado en colaboración con el Ministerio de Juventud y Deportes del país, mientras que la Federación Turca de Automovilismo (TOSFED) será el socio organizador del evento. El anuncio oficial vendrá acompañado de una exhibición del piloto reserva de Red Bull, Yuki Tsunoda, en Instanbul.

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se mostró optimista con esta incorporación al calendario. "Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1", aseguró en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.