Oficial: La FIA explica por qué la carrera de Silverstone acabó tras el coche de seguridad

La FIA ha argumentado su polémica decisión de no relanzar la carrera a falta de una vuelta , a raíz del accidente de Max Verstappen en el tramo final y la salida del coche de seguridad, tras el que ha finalizado el GP Gran Bretaña.

Muchos, seguramente también Hamilton, han recordado el final del Mundial 2021 en Abu Dabi 2021, aunque a la inversa, puesto que allí se retiró el safety car.

La FIA ha explicado que el mensaje de "coche de seguridad en esta vuelta" que hizo creer a todo el mundo que se relanzaba a una vuelta para el final fue un error de software.

El vehículo de extracción terminó de retirar el coche de Max nada más empezar la vuelta 50, momento en el que comenzó el procedimiento de recuperación de vueltas, que permite a los pilotos con una vuelta perdida desdoblarse, si bien el director de carrera puede relanzar la prueba sin esperar a que todos ellos se reincorporen a la parte trasera del grupo.

Lo que sí debe cumplir es el artículo B5.13.5 del reglamento, que establece que, una vez finalizado el procedimiento de recuperación de vueltas, debe completarse una vuelta más antes de retirar el coche de seguridad. Es precisamente a ese punto al que se ha aferrado la FIA para justificar su decisión.

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La clave estuvo en el momento en que terminó el procedimiento. Los coches con vuelta perdida no completaron el desdoblamiento hasta que Leclerc ya había cruzado la línea de meta para iniciar la vuelta 51. En consecuencia, el procedimiento no concluyó hasta ese giro y, para cumplir con el artículo B5.13.5, era necesario completar una vuelta adicional. Como esa vuelta era la 52, la última de la carrera, ya no existía margen para relanzarla.