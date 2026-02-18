Oficial: La FIA emite un comunicado en relación a la polémica por el motor de Mercedes

El culebrón que ha marcado la pretemporada 2026 de Fórmula 1 podría llegar a su fin. La polémica provocada por la laguna en la unidad de potencia de Mercedes, que generó tanto malestar entre otras escuderías de la parrilla como Ferrari o Audi, podría resolverse en menos de diez días, tal y como ha comunicado la FIA durante la tarde de este miércoles, en plena disputa de los últimos test de pretemporada que se están celebrando hasta el viernes en Bahréin.

Cabe recordar que de cara a esta próxima temporada, la relación de compresión de los motores, que mide cuánto se puede comprimir la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, se ha reducido de 18:1 a 16:1. La polémica saltó a finales del pasado mes de diciembre, cuando surgió el rumor de que Mercedes habría logrado cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, como lo mide la FIA, mientras que aumentaría en condiciones más calientes, cuando el monoplaza echa a rodar en el asfalto. Esto le podría otorgar unas valiosas décimas de ventaja respecto al resto de monoplazas.

Esto provocó un auténtico malestar entre fabricantes como Audi, Ferrari y Honda, que consideraron que esto daría cierta ventaja a Mercedes, por lo que han presentado quejas formales ante la máxima federación del automovilismo en las últimas semanas. La FIA ha estado estudiando la situación en las últimas semanas, y este miércoles anunció que ha presentado una propuesta para que, a partir del 1 de agosto de este 2026, la relación de compresión se produzca en caliente. Los cinco fabricantes de motores tendrán la oportunidad de decir la suya.

"En las últimas semanas y meses, la FIA y los fabricantes de unidades de potencia han desarrollado en colaboración una metodología para cuantificar cómo cambia la relación de compresión de las condiciones ambientales a las de funcionamiento. Tras la validación de este enfoque, se ha presentado una propuesta según la cual, a partir del 1 de agosto de 2026, el cumplimiento del límite de la relación de compresión debe demostrarse no solo en condiciones ambientales, sino también a una temperatura de funcionamiento representativa de 130 °C", dice la máxima federación.

"La votación se ha presentado a los fabricantes de unidades de potencia, y se espera que su resultado se conozca en los próximos 10 días y se comunicará oportunamente. Como ocurre con todos los cambios regulatorios en la Fórmula 1, cualquier modificación está sujeta a la aprobación final del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA", termina diciendo el organismo.

¿En qué punto deja esto a Mercedes?

Por el momento no se ha esclarecido qué sucedería con el truco de Mercedes. Para el inicio de temporada, parece que no afectaría en nada a la escudería dirigida por Toto Wolff, pero en caso de aprobarse la petición de la FIA, a partir del 1 de agosto sería otro cantar. Algo que sucedería sobre el ecuador del campeonato, tras la decimotercera carrera del campeonato, justamente tras el GP de Hungría.