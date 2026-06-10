Oficial: La FIA anuncia cambios en el reglamento para 2027 y 2028

Punto y final al culebrón por el reglamento. La FIA ha anunciado este miércoles distintos cambios en las normas para la próxima temporada 2027, y también para la de 2028. Tienen que ver, en su amplia mayoría, con la distribución de energía de las unidades de potencia introducidas este curso y que tanta polémica y descontento han generado entre algunos pilotos de la parrilla.

Las características de los nuevos monoplazas han abierto el debate desde los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La gestión de la energía se ha convertido en un punto clave en el pilotaje, debido a que las nuevas unidades de potencia cuentan con un 50% de energía eléctrica. Es algo que no ha terminado de convencer a pilotos como Max Verstappen, quien incluso amenazó con no continuar en la Fórmula 1 si no se realizaban cambios en las próximas temporadas.

El nuevo reglamento también hizo poner en el foco la seguridad de los pilotos en pista. Los monoplazas experimentan ahora una pérdida de velocidad cuando la batería eléctrica llega a su límite de descarga. Esto ha provocado ya algunas situaciones de riesgo, como por ejemplo, el grave accidente de Oliver Bearman en Suzuka (Japón). Y es que con esta gestión, hay un alto riesgo por el diferencial de velocidad entre quienes se encuentran recargando o usando la potencia.

Además, la gestión de esta parte eléctrica generó descontento también por el hecho de no permitir a los pilotos empujar al límite, especialmente en la clasificación, donde el objetivo es tirar con todo a una vuelta.

Tras semanas de negociaciones y conversaciones para definir el nuevo rumbo de la Fórmula 1, la máxima federación internacional ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con la FOM, promotora del Gran Circo, los equipos y los motoristas. De esta manera, se especifica que se mantiene un reparto de 53/47 en favor del motor de combustión interna para esta temporada 2026.

Los cambios serán progresivos, puesto que en 2027 pasarán a repartirse en 58/42. El más significativo, y del que tanto se ha hablado en las últimas semanas, será en 2028. Entonces el reparto será de 60/40. Por otro lado, en 2026 aumentará un 5% el flujo de combustible, y en dos años vista, alcanzará el 13%.

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Tal y como explica la FIA en el comunicado, "los cambios propuestos tienen por objetivo abordar cuestiones relacionadas con la gestión de la energía y las características del flujo de energía del combustible, y hacer que la sesión de clasificación sea más trepidante, sin afectar a las carreras emocionantes y positivas que generan los nuevos reglamentos".