Oficial: Fernando Alonso y Melissa Jiménez desvelan el nombre de su hijo, con palo a la "prensa"

Fernando Alonso y Melissa Jiménez han desvelado finalmente el nombre de su bebé. Lo han hecho a través de un mensaje en sus redes sociales en el que se puede ver un pase de paddock de la Fórmula 1 a nombre del nuevo miembro de la familia: Leonard Alonso Jiménez.

El pequeño Leonard nació en la previa del Gran Premio de Japón de F1, lo que provocó que el piloto asturiano llegara un día tarde a la cita y se perdiera la jornada de entrevistas con los medios. Aterrizó finalmente en tierras niponas el viernes, listo para competir en la segunda sesión de libres.

Mensaje de Fernando Alonso / Instagram

Entonces no hubo publicaciones en redes sociales ni confirmación oficial del nacimiento, más allá de las múltiples felicitaciones que recibió Alonso en su llegada a Suzuka. Unos días después, en pleno parón del campeonato por la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí, la pareja ha decidido desvelar uno de los secretos mejor guardados, el nombre del pequeño que, con apenas unos días de vida, ya tiene su pase oficial de paddock.

Ironía modo 'on'

El piloto asturiano, muy celoso de su intimidad, ha hecho el anuncio tirando de ironía, publicando un vídeo de un conocido programa de televisión en el que anunciaban la elección. "Es un niño y se llama Fernando, Fernando Junior", afirmaba una de las colaboradoras del programa.

Mensaje de Fernando Alonso / Instagram

"Hoy hemos descubierto por la "prensa" que nuestro hijo tiene otro nombre", escribía Alonso. "Nosotros, que lo vemos cada día, seguimos llamándole Leonard", zanjaba el mensaje.

La siguiente imagen era ya el pase de paddock con el nombre y apellidos oficiales del pequeño, para que no hubiera duda alguna. De momento, deberá esperar para utilizarlo, al menos hasta el próximo GP, que será del 1 al 3 de mayo en Miami.