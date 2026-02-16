Oficial: El Circuit renueva con la F1 hasta 2032 en contrato multianual

La Fórmula 1 ha hecho oficial este lunes que el Circuit de Barcelona-Catalunya continuará en el campeonato las próximas temporadas. Como avanzó SPORT, el trazado catalán entrará en un régimen de alternancia que arrancará en este 2026 y finalizará en 2032, acogiendo pruebas del Mundial bajo la denominación de Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

La organización confirmó que Barcelona contará con un contrato multianual para 2028, 2030 y 2032. Según apuntó la F1 en su comunicado, "la ampliación es el resultado de una importante inversión realizada en el circuito en los últimos años, incluida la construcción del Circuit Rooftop, un nuevo espacio de hospitalidad con vistas a las curvas 9, 10 y 11 y a la entrada de la recta principal, así como la instalación de paneles solares en todo el circuito".

La organización destaca que "en 2025, 300.000 aficionados asistieron al fin de semana de carreras, en el que Oscar Piastri se alzó con la victoria, con su compañero de equipo Lando Norris en segundo lugar. De la parrilla actual, Lewis Hamilton y Fernando Alonso también cruzaron la meta en primer lugar en Barcelona".

En declaraciones a los medios oficiales de la F1, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1 afirmó que “Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados a la Fórmula 1 siempre nos reciben con mucha pasión, así que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante los próximos años”.

"El equipo ha invertido mucho en el circuito y ha organizado fantásticos festivales para los aficionados en los últimos años, por lo que esperamos ver cómo continúan desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la carrera como para la ciudad en su conjunto. Quiero agradecer a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, a Pol Gibert, director general de Circuits de Catalunya SL y secretario general del Departamento de Empresa y Empleo, por su firme compromiso con la Fórmula 1, y a Oriol Sagrera, exdirector general de Circuits de Catalunya SL y exsecretario general del Departamento de Empresa y Empleo, quien fue clave para lograr la renovación. ¡Estoy deseando ver a nuestra fantástica afición en Barcelona en junio!", indicó Domenincali.

Evento estratégico

Por su parte, Pol Gibert, director general de Circuits de Catalunya SL y secretario general del Departamento de Empresa y Empleo, apuntó que “vemos con buenos ojos la renovación del Gran Premio de Fórmula 1 en Catalunya, al menos hasta 2032. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fórmula 1 por la confianza depositada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y en la región durante todos estos años. Esta renovación es fruto de una sólida relación y una estrecha colaboración, y representa un paso muy importante para consolidar a Catalunya como una cita clave en el calendario internacional".

"La Fórmula 1 genera un impacto económico de más de 300 millones de euros por edición, pero sobre todo es un evento estratégico que ayuda a proyectar Catalunya a nivel mundial como un país capaz de albergar competiciones deportivas de primer nivel", zanjó Gibert.