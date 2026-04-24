Oficial: Audi ya tiene nuevo director en F1

Audi ha nombrado a Allan McNish como Director de Carreras. El escocés, ex piloto de Fórmula 1, comenzará a desempeñar su cargo al frente de las operaciones en pista a partir del Gran Premio de Miami (1-3 de mayo).

El fabricante alemán ha estado evaluando su estructura de liderazgo sénior tras la marcha de Jonathan Wheatley, apenas un año después de su incorporación al mismo.

Audi adquirió Sauber para su debut en la Fórmula 1 este año como equipo oficial y ha optado por promocionar a alguien de la plantilla, nombrando a McNish para el puesto de nueva creación, que reportará al director ejecutivo y jefe de equipo Mattia Binotto.

McNish, que acumuló 17 participaciones con Toyota en 2002, ha formado parte durante mucho tiempo de las actividades de Audi, implicándose en el proyecto de Fórmula 1 desde el principio. En su día cosechó numerosos éxitos en resistencia, incluyendo múltiples victorias en las 24 Horas de Le Mans, además de un título en el Mundial de Resistencia.

Ha ejercido como director de coordinación de Audi Group Motorsport y director de equipo de su proyecto de Fórmula E y más recientemente, dirigió el programa de desarrollo de pilotos. En adelante, McNish supervisará los asuntos deportivos, la coordinación de ingeniería, la gestión de pilotos, la estrategia de carrera y las operaciones en el garaje, así como las actividades con los medios de comunicación y los socios en pista.

“Allan aporta a este puesto una combinación excepcional de experiencia en competición, conocimientos técnicos y liderazgo”, apunta Binotto. "Ha sido una pieza clave en la estructura de Audi en el mundo del automovilismo durante muchos años y, en sus funciones dentro del equipo Audi Revolut F1 desde sus inicios, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra preparación para la Fórmula 1, sobre todo con su trabajo en torno a las colaboraciones técnicas."

“Este nombramiento refuerza nuestro liderazgo en pista en una etapa crucial de nuestro proyecto. La capacidad de Allan para conectar todas las áreas relacionadas con el rendimiento —desde las operaciones deportivas hasta el desarrollo de los pilotos— será fundamental a medida que continuamos ampliando nuestro equipo", añade.

"Este es un reto apasionante en un momento crucial de la historia de Audi y la Fórmula 1, y estoy deseando contribuir aún más directamente a nuestro rendimiento en pista. El proyecto que estamos desarrollando es ambicioso y mi objetivo será garantizar que todos los aspectos de nuestras operaciones de carrera alcancen su máximo nivel competitivo y mejoren continuamente. Junto con nuestro Programa de Desarrollo de Pilotos, con el que sigo plenamente comprometido, mi objetivo será implementar los pilares fundamentales de nuestro éxito, bajo la dirección de Mattia y la Junta Directiva", señala Allan McNish.