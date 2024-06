OFICIAL: Alpine renueva a Pierre Gasly

Mientras se espera para un anuncio que clarifique el futuro de Carlos Sainz, otras 'piezas' del puzzle van encajando en la parrilla de Fórmula 1 para 2025. El equipo Alpine ha hecho oficial este jueves la renovación de Pierre Gasly con un contrato multianual. Queda por desvelar quién será su compañero, ya que tras el GP de Mónaco se anunció la marcha de Esteban Ocon a final de la presente temporada.

Flavio Britatore, que durante el pasado GP de España se incorporó al equipo francés como asesor ejecutivo, empieza a tomar decisiones y después de interesarse por Carlos Sainz, entrando en la 'puja' con Williams y Audi, ahora ha querido asegurar la continuidad de Gasly. Además, el equipo ha organizado un test en Paul Ricard con su piloto reserva Jack Doohan y Mick Schumacher, actualmente en el WEC con la marca gala y que quiere volver a la F1.

"Me siento como en casa en este gran equipo. Disfruto siendo parte real tanto del proyecto de Fórmula 1 como de la visión más amplia de Alpine Cars. Llevo aquí de forma oficial más de 18 meses y siempre ha sido el plan construir un proyecto a largo plazo con el equipo. Aunque en la pista ha sido una temporada difícil hasta ahora, sigo siendo fiel al proyecto y no me voy a ninguna parte", asegura Gasly en el comunicado difundido por su equipo, que marcha séptimo en el Mundial de constructores.

"Estoy contento con los cambios realizados, el trabajo duro y la dirección que está tomando la escudería. Hay mucho potencial en el personal y los recursos de este equipo. Estoy ilusionado con lo que está por venir en el futuro y ahora mismo me centro en los detalles cotidianos que estamos poniendo en práctica para mejorar nuestras prestaciones", añade el piloto francés, que suma un total de 67 puntos y dos podios en las 32 carreras que lleva disputadas con los colores de Alpine.

Por su parte, el jefe de la escuderia Bruno Famin apunta que "la prolongación del contrato de Pierre [Gasly] es muy satisfactoria. Es un piloto con una gran experiencia en la Fórmula 1 y sigue mostrando un enorme potencial en la pista. Para Alpine como marca es un gran embajador y esperamos continuar nuestra colaboración. Aunque esto es importante para nuestro futuro, tenemos que estar atentos a lo que está por venir y centrarnos en mejorar nuestro paquete actual. Tenemos grandes ambiciones esta temporada y vamos a trabajar sin descanso para conseguirlas. Nos tomaremos nuestro tiempo para decidir el compañero de equipo de Pierre y estamos entusiasmados con las opciones que tenemos sobre la mesa".