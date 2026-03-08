Oficial: Alonso no se ha retirado en Australia por un fallo del motor Honda

Aston Martin comenzó el fin de semana de Australia con expectativas muy bajas y máxima tensión con su nuevo socio, Honda. En clasificación, Fernando Alonso hizo de las suyas y a punto estuvo de meter el coche en Q2 y este domingo ha firmado una salida memorable pese a tratarse de un nuevo procedimiento que no pudo ensayar en pretemporada ante los acuciantes problemas de fiabilidad del nuevo AMR26.

El asturiano no ha podido completar la distancia del gran premio y se ha retirado después de enfilar dos veces el camino a boxes. Su compañero Lance Stroll ha terminado, pero a 15 vueltas del vencedor George Russell.

Tras la carrera, tanto Honda como Aston Martin han dado explicaciones de lo ocurrido y aclarar que esta vez no ha sido la unidad de potencia de Honda la causa del abandono de Fernando y los problemas de los dos coches.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda Racing Corporation (HRC), ha destacado que el fin de semana les ha permitido confirmar avances de su propulsor: "En Melbourne dimos otro paso en la dirección correcta. Pudimos comprobar que las contramedidas de nuestra unidad de potencia funcionaron en condiciones de carrera cuando corrimos el gran premio sin problemas de fiabilidad".

El ingeniero japonés ha subrayado, además, que el actual contexto es mucho mejor que la de los test de pretemporada: “El avance es muy significativo si lo comparamos nuestra situación en Bahrein”, ha valorado.

Sobre el grave problema de vibraciones que han condicionado el rendimiento del coche y los pilotos, Orihara ha advertido que "la semana que viene en China confiamos en que la batería durará más. Nos centraremos en dar vueltas y recopilar datos para mejorar nuestro rendimiento y optimizar la gestión energética”.

Fernando Alonso se ha visto obligado a detener su coche en la vuelta 15 y ha regresado dos vueltas después a pista para retirarse definitivamente en la 35. Aston Martin ha descartado que haya sido por un fallo del motor, alegando que la decisión final de retirar el coche fue estratégica.

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, ha apuntado que no quisieron asumir riesgos innecesarios teniendo en cuenta que el próximo fin de semana se celebra el GP de China. "Creo que es de dominio público que no vamos sobrados de piezas. No había mucho que ganar desde la posición en la que estábamos y decidimos conjuntamente preservar los componentes", ha señalado el luxemburgués. “No hubo ningún problema relacionado con la unidad de potencia. No tenemos una bola de cristal, pero estoy bastante seguro de que podríamos haber terminado la carrera con Fernando" ha zanjado.