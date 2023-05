La oferta ‘fantasma’ de Ferrari por Hamilton

Los rumores sobre una alianza de Ferrari y Hamilton, desmentidos por ambas partes, son una buena estrategia para tanto para la Scudería como para el piloto Lewis se deja querer para renovar al alza con Mercedes, mientras que en Maranello la ‘cortina de humo’ disimula la crisis deportiva

En las últimas semanas, se han disparado los rumores que acercan a Lewis Hamilton a Ferrari. Algunos incluso han dado cifras -46 millones- y detalles de la presunta negociación, que habría gestionado directamente el presidente de la compañía John Elkann. En Mónaco las dos partes implicadas en esta historia la han desmentido categóricamente, aunque como dice la premisa de las fake news, “difunde que algo queda”.

Sin embargo, no hay que culpar de todo al ‘mensajero’. Para que las especulaciones hayan llegado tan lejos han tenido que contar con filtraciones interesadas, tanto desde Maranello como del entorno de Hamilton. Es evidente que para Ferrari es una ‘cortina de humo’ que disimula la crisis deportiva que atraviesa el equipo. Además, indirectamente sirve como toque de atención a sus pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc, aunque especialmente al madrileño, más vulnerable que su compañero.

“Llevo ocho años en F1 y en esta época del año, si todos los rumores hubiesen sido ciertos, todos hubiéramos estado en un equipo distinto cada año. Estoy acostumbrado y yo sigo a lo mío como siempre", dijo Sainz el jueves a su llegada a Mónaco, antes de hablar en la pista, marcando el mejor tiempo en los Libres 1.

Su jefe Frédéric Vasseur se lo tomó con sorna: "Como broma, podría decir que hace dos semanas la prensa envió a Sainz a Audi, hace una semana a Leclerc a Mercedes y ahora estoy solo. Pero ya se que a estas alturas de la temporada cada semana vamos a tener una historia diferente. Y no, rotundamente, no hemos hecho una oferta a Lewis Hamilton. No ha habido conversaciones”, dijo el team principal de Ferrari.

Sonó contundente hasta que Vasseur dejó una puerta abierta: “Creo que a todos los equipos de la parrilla les gustaría tener a Hamilton en algún momento, por lo que sería una tontería no decir algo así. He hablado con él casi todos los fines de semana durante los últimos 20 años. No quiero tener que dejar de tener conversaciones con él".

Hamilton, a la defensiva

El desmentido de Hamilton resultó aún más convincente: "Mis agentes están trabajando mucho con Toto (Wolff) fuera de cámaras. Estamos ya casi al final de tener un nuevo contrato listo. Yo, por mi parte, estoy centrado en hacer bien mi trabajo. Estamos en una posición mejor que en la que estaba antes, recuerdo cuando negociaba por mi cuenta y era muy estresante", dijo el heptacampeón británico en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Mónaco.

"Creo que cuando estás en medio de unas negociaciones, siempre surgen especulaciones. Salvo que lo escuchéis de mí, los rumores son lo que son. Quizá el hecho de que no hubiese una carrera la semana pasada en Imola, hizo que la gente se aburriera y empezase a hablar sobre esto", cerró Hamilton, esforzándose en mostrar un disgusto que no es tal, ya que el interés de Ferrari, aunque sea infundado, puede ayudarle a renovar al alza con Mercedes.

Como siempre, el asesor de Red Bull Helmut Marko tuvo la última palabra al respecto: "Hay dos cosas que molestan a Hamilton. La primera es que ya no es campeón del mundo y que tendrá un duro trabajo para volver a serlo en el futuro. Sabe que no hay sitio para él en Red Bull y si Ferrari es mejor para él que Mercedes en el futuro en términos deportivos no está nada claro. Además, Lewis está del todo menos contento con el hecho de que no es el piloto que más gana en la Fórmula 1, porque ahora es Max Verstappen. Al menos eso podría cambiarlo con la ayuda de Ferrari". Más claro, agua.