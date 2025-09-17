Las obras del circuito de F1 de Madrid llevan cinco semanas de adelanto sobre lo previsto

Las obras del circuito semiurbano que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1en Madrid a partir de 2026 avanzan según el calendario previsto, con un 20 % de los trabajos ya ejecutados y un adelanto de cinco semanas en fases clave como el movimiento de tierras, que está a punto de concluir.

El director de Operaciones de Ifema Madrid, Carlos Jiménez Luque, ha informado este miércoles durante una visita a las obras en la zona de Valdebebas que el plazo para finalizar el trazado, bautizado como 'Madring', se mantiene a finales de mayo de 2026, si bien habrá partes "muy visibles" que estarán terminadas antes de esa fecha.

El movimiento de tierras, una de las actuaciones más complejas, ha superado el 85 % de su ejecución -lo que equivale a 900.000 metros cúbicos de tierra, o 360 piscinas olímpicas- y finalizará "en menos de un mes", cinco semanas antes de lo planeado. Este adelanto permitirá comenzar a extender las primeras capas de asfalto del circuito a mediados del próximo mes de octubre.

"El motivo principal por el que hemos adelantado los trabajos es para empezar el asfaltado cuanto antes y evitar la época de lluvias", ha indicado Jiménez Luque, quien ha destacado que las condiciones meteorológicas favorables del verano han permitido agilizar los trabajos.

El futuro circuito 'Madring', de 5,4 kilómetros y veintidós curvas, combinará tramos ya existentes con zonas de nueva construcción, según el director de Operaciones de Ifema Madrid, quien ha reconocido que la parte "más compleja" es la de Valdebebas, donde se está construyendo "desde cero", y ya se han instalado más de 11 kilómetros de colectores.

En esta misma zona se perfila ya uno de los elementos más icónicos del proyecto, 'La Monumental', una curva peraltada con una inclinación del 24 %, que será "la de mayor inclinación de todo el calendario de Fórmula 1".

Trabajo incesante

Actualmente, unas 300 personas trabajan en la obra en turnos que cubren 18 horas diarias. Se espera que en noviembre, con el inicio de la construcción de los edificios, se alcance el pico de trabajadores, superando las 500 personas de forma simultánea.

El proyecto mantiene un fuerte enfoque en la sostenibilidad, reutilizando gran parte de la tierra extraída en la propia parcela para crear taludes y explanadas, lo que ha evitado "un trasiego continuo de camiones" y ha reducido la huella de carbono de la obra.

Respecto a la homologación por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Jiménez Luque ha asegurado que el trazado ya ha sido validado y que los cambios sugeridos han sido "menores", centrados en sistemas y dispositivos de seguridad.

La primera visita de inspección de la FIA 'in situ' se producirá previsiblemente el próximo mes, coincidiendo con el inicio de los trabajos de asfaltado.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebrará en este nuevo circuito de Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026.