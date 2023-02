El objetivo realista que se marca Fernando Alonso en Aston Martin: "Estaría contento"

El piloto asturiano comparte en una entrevista exclusiva en DAZN sus sensaciones para la próxima temporada tras la presentación del AMR23 “Para Aston Martin, esa lucha por meterse entre los primeros equipos sería demasiado ambiciosa y si pudiésemos ocupar la cuarta plaza, estaría contento”, asegura el asturiano

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece un entrevista exclusiva con Fernando Alonso tras la presentación del AMR23, el monoplaza que pilotará esta temporada con Aston Martin. De cara a esta nueva etapa, el asturiano apuesta por ir paso a paso: “Sabemos que va a ser un año en el que tendremos que aprender muchas cosas. El equipo todavía tendrá que dar pasos poco a poco para ser grande, pero con ilusión y con la certeza de que Aston Martin, tarde o temprano, podrá ganar carreras y podrá luchar por cosas grandes. Yo intentaré poner mi granito de arena para que ese camino sea lo más corto posible”.

Respecto a los resultados que espera para esta temporada, Alonso se muestra cauto: “Creo que para Aston Martin luchar por meterse entre los tres primeros equipos sería demasiado ambicioso y si pudiésemos ocupar esa cuarta plaza, o estar donde estaba Alpine el año pasado, con más fiabilidad, estaría contento”.

El asturiano también explica lo que le ha pedido Aston Martin tras su fichaje: “Tengo mucha experiencia, más de 20 años ya en el deporte y quieren que yo tome un poco ese papel de líder de alguna manera en el desarrollo del coche. Eso es tentador para un piloto y es emocionante coger esa responsabilidad que, aunque es una presión extra, al fin y al cabo la motivación está ahí y tienes esa ilusión de ayudarles”.

De cara a esta campaña, Alonso confirma que se encuentra totalmente preparado: “Desde Abu Dabi he tenido buenos meses. He podido prepararme físicamente, he podido ver la evolución del coche, he estado varias veces en la fábrica y en el simulador… Se siente esta energía dentro del equipo y esta ilusión”.