¿Qué número lucirá cada piloto de F1 en 2026?

La FIA ya ha dado a conocer los 22 dorsales de los 22 pilotos que disputarán la temporada 2026 de Fórmula 1. Entre las novedades, el número elegido por el rookie Arvid Lindblad, el que lucirá Max Verstappen tras despedirse del 1 y los que recuperan Valtteri Bottas y Checo Pérez en su regreso a la parrilla con Cadillac. Y mención especial para el flamante campeón Lando Norris, que estrenará el 1 en su McLaren.

La lista de dorsales / FIA

De los 19 pilotos que continúan en la parrilla, tras la salida de Yuki Tsunoda, 17 de ellos mantienen su número de la temporada pasada, aunque la FIA les había dado libertad para cambiarlo si así lo consideraban. A excepción del 1, que solo corresponde al campeón, los dorsales que ya están ocupados por otros pilotos en activo y el 17, retirado en honor a Jules Bianchi.

El único que ha aprovechado esta norma ha sido Max Verstappen. El neerlandés, después de encadenar cuatro títulos consecutivos, terminó como subcampeón en 2025 y después de quitar la pegatina del 1 de su Red Bull anunció que probablemente no volvería a su habitual 33. Siempre le había gustado el 3, pero nunca pudo elegirlo porque lo tenía Daniel Ricciardo. Ahora que ya no está el australiano, Max se ha decantado por este número.

Lindblad ha optado por el dorsal 41, que llevó por última vez el británico Geoff Lees en 1980. Bottas y Sergio Pérez recuperan el 77 y el 11, respectivamente, que dejaron vacantes el pasado año después de concluir sus contratos con Sauber y Red Bull. En 2026 regresan a la F1 con Cadillac y conservan su tradición.