Nuevos colores para Aston Martin en un circuito que invita a la esperanza

La Fórmula 1 se prepara para vivir una de sus citas más importantes y emblemáticas: el Gran Premio de Mónaco. El fin de semana, que se celebra entre las estrechas calles y túneles de Montecarlo, es también una nueva oportunidad para Aston Martin para seguir recopilando información para seguir desarrollando un AMR26 muy inferior aún al resto de monoplazas de la parrilla. No obstante, el trazado más corto del calendario es también muy distinto al resto de pistas, y sus características podrían incluso ser una ventaja para la escudería británica.

En un circuito donde gana más protagonismo el piloto que el monoplaza, la esperanza se reaviva en Aston Martin. Y es que si algo saben en Silverstone es que poseen a uno de los pilotos con más destreza y astucia: Fernando Alonso. Algo a lo que se agarra para afrontar con buenas sensaciones esta nueva prueba. "El Circuito de Mónaco es único, y nuestras unidades de potencia requieren una preparación específica para adaptarse a las condiciones. Hemos llevado a cabo sesiones específicas de «driver-in-loop» (simulador con piloto) en el AMR Technology Campus para optimizar nuestra configuración de gestión de la energía", dijo en la previa a la cita Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda.

Fernando Alonso en el GP de Mónaco de 2025 / ANDREJ ISAKOVIC / POOL / EFE

El 'Gran Circo' volverá al formato habitual de fin de semana después de las citas en Miami y Canadá, que fueron al sprint y como es habitual, con tiempo reducido para las sesiones de entrenamientos libres. Algo que cambiará a partir del viernes. "Obtener los comentarios de los pilotos durante este tiempo también será primordial, ya que la gestión de la energía tiene un impacto significativo en la manejabilidad. Mónaco tiene muchas curvas a baja velocidad, por lo que es fundamental maximizar la manejabilidad para darles la máxima confianza. Aquí podemos ganar tiempo por vuelta gracias a la manejabilidad", zanjó el japonés.

Se desconoce hasta dónde podrán remar los dos pilotos de la fábrica, tanto el asturiano como su campañero de box, Lance Stroll, pero lo que sí que está claro es que la clasificación será clave para todos los equipoos de cara a afrontar la carrera del domingo, en la que adelantar se convierte en una tarea muy difícil debido al poco espacio del que goza la pista.

Un diseño especial

Por otro lado, la fábrica ha presentado este miércoles una novedad en su monoplaza. Se trata de un 'livery' especial para una cita tan emblemática, en la que la escudería se unirá con uno de sus principales socios, Maaden. Se trata de la mayor empresa minera y metalúrgica de Oriente Medio con origen en Arabia Saudí. “Una de las decoraciones de F1 más ambiciosas visualmente hasta la fecha”, apuntaba el equipo a través de un comunicado.

La nueva imagen del monoplaza añade tonalidades terrosas al clásico verde de la fábrica en zonas como el morro, pontones y la cubierta del motor. En las imágenes compartidas también se pueden ver hexágonos que reflejan el proceso de transformación de metales y minerales a la ingeniería de alto rendimiento que hay en la F1 en una campaña que denominan ‘De las rocas a los circuitos’.

Una de las cosas que más han llamado la atención es que el AMR26 cambia de color. El equipo ha implementado un vinilo especial que contribuye a una imagen distinta dependiendo del ángulo de visión, un efecto visual único y que añadirá un plus de magia a la ya esperada cita anual en Mónaco.

“El acabado evoluciona constantemente curva a curva, presentando un tono al entrar y uno completamente diferente al salir”, explican desde la escudería en el comunicado. Han sido muchas horas de trabajo para lograr un trabajo digno de presentación en una de las tres citas que conforman la 'Triple Corona del Automovilismo'. Y es que, tal y como apunta el comunicado, se llegaron a producir más 100 variaciones de patrones y se exploraron alrededor de 30 conceptos visuales distintos antes de quedarse con el resultado actual. Sin duda, una imagen ambiciosa y que acapará los focos en pista... habrá que ver si se traduce en rendimiento.