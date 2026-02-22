Nuevos coches. Nuevo poder. Nuevos equipos: la F1 presenta la temporada 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha. Después de los test a puerta cerrada en Barcelona y los dos test oficiales en Bahréin, el campeonato mira ya al próximo mes de marzo cuando volverán a ponerse en marcha los motores en Melbourne, con el Gran Premio de Brasil (del 6 al 8 de marzo).

El circuito Albert Park será el punto de partida de un curso incierto en el que se pone en marcha el cambio de reglamentación que debe dar paso a una nueva era en la Fórmula 1. Una en la que se espera mayor competitividad, con coches más igualados que pongan en duda el 'status quo' actual. Más allá de la propia estructura de los coches, habrá también novedades en la parrilla con la presencia de Audi, que toma el relevo de Sauber; y la aparición de un nuevo equipo, el número 21, con Cadillac.

En definitiva una nueva Fórmula 1. Un hecho que ha querido destacar la propia organización en el vídeo promocional que han publicado en sus medios oficiales este domingo. Bajo el lema "New Cars. New Power. New Teams. F1 is back and it's all to drive for" (Nuevos coches. Nuevo poder. Nuevos equipos. La F1 está de vuelta y todo está listo para correr) la F1 ha dado la bienvenida a la nueva temporada.

"Todo puede pasar"

"¿Crees que sabes lo que es la F1? Creo que sí", se afirma en el inicio del vídeo en el que aparecen los diferentes pilotos de la actual parrilla destacando las novedades de este 2026. Lando Norris, vigente campeón, es el primero que podemos ver en escena, afirmando que "todo está cambiando". Nuevos colores, nuevo poder, nuevos equipos, nuevas generaciones... subraya el documento, en el que también se da protagonismo a una de los circuitos que debutan en el campeonato: MadRing.

Es precisamente Carlos Sainz el encargado de aparecer con una tarjeta con el nombre de Madrid, anunciando "new destinations" (nuevos destinos), en un guiño especial al trazado madrileño en su estreno en el campeonato.

"Esto es la F1. Momentos que se vuelven recuerdos", explica el conductor del vídeo en el que destacan todos los ámbitos de la competición, de los garajes, a la grada. "Todo puede pasar", afirman. "No hay favoritos, no hay garantías", avanzan con vistas a una temporada 2026 cargada de incógnitas.