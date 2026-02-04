La mejor noticia posible para Carlos Sainz y Williams

El nuevo Williams de Carlos Sainz y Alex Albon se ha estrenado este miércoles sobre el asfalto de Silverstone, apenas un día después de la presentación oficial que tuvo lugar el martes de forma virtual. Los de Grove, sin tiempo que perder en la temporada en la que entra en juego la nueva reglamentación, aprovecharon el 'filming day' para acumular los primeros kilómetros de la temporada.

Williams fue la única escudería que no estuvo presente durante los cinco días de test a puerta cerrada que se celebraron en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La escudería británica se ausentó al no tener preparado el monoplaza para poder empezar a trabajar sobre pista y se emplazó a los primeros test oficiales de 2026 que tendrán lugar en Bahrein del 11 al 13 de febrero.

Será entonces cuando el equipo pueda empezar a recoger los primeros datos en una temporada incierta aunque antes de lanzarse a ello Williams aprovechó el 'shakedown' o 'filming day', las jornadas que cada equipo tiene permitidas para hacer material audiovisual para sus compromisos publicitarios, para poner al FW48 en pista. El escenario elegido fue Silverstone, el circuito más cercano a la fábrica, donde se pudo ver por primera vez el coche, en este caso con una decoración especial elegida mediante votación por los aficionados a finales de 2025. Un livery llamado 'Flow state' con líneas de azul oscuro y sobre un fondo blanco que el Williams debía haber lucido ya en Barcelona.

Williams, con una publicación en redes sociales se hizo eco de esa primera aparición pública del monoplaza. Con el texto “Una nueva era nace. Hoy, el FW48 realizó un shakedown en Silverstone" y una solitaria imagen del coche, la escudería de Grove dio por iniciada la campaña. Antes de salir a pista, Alex Albon y Carlos Sainz se sometieron a una sesión de fotografía y vídeo.

Mucho trabajo por delante

"Acabamos de dar nuestras primeras vueltas con el FW48. Siempre es un día emocionante y especial para los pilotos, los mecánicos y todo el equipo, y ha supuesto un gran esfuerzo de todos poner el coche en pista hoy. Fue un día típico de invierno en Silverstone, así que nos centramos en dar nuestras primeras vueltas y completar nuestro plan de rodaje. Estamos listos para volar a Bahréin en unos días, donde profundizaremos en planes de rodaje más completos", explicó Sainz en declaraciones difundidas por el equipo.

Para el directo de Williams, James Vowles, "este fue un día clave para nosotros y siempre es un gran orgullo ver un coche nuevo en pista por primera vez. El equipo ha sabido adaptarse a la presión de la situación y hoy ha entregado un coche para un día de rodaje promocional programado aquí en Silverstone. Pudimos comprender mejor nuestro paquete de cara a Baréin la semana que viene, y Carlos y Alex nos dieron información positiva para orientarnos, además de identificar algunos pequeños problemas que debemos solucionar de aquí a entonces. El esfuerzo no ha terminado; esto es solo el principio y aún queda mucho por delante".