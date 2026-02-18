El nuevo reto para los equipos de la F1: 'Operación bikini' en tiempo récord

El Mundial de 2026 de la Fórmula 1 marca una nueva era para el campeonato con el cambio de reglamentación que entra en vigor y que tiene a todos los equipos trabajando a contrarreloj para llegar de la mejor manera al inicio de temporada.

Los primeros test oficiales realizados la semana pasada en Bahréin evidenciaron ya los posibles problemas que se van a encontrar los equipos cuando arranque la competición. Entre ellos está el sobrepeso de los monoplaza que afecta, entre otros a un Williams que llegó tarde a la temporada y se perdió los test a puerta cerrada en Barcelona, en una decisión estratégica del equipo.

El equipo de Carlos Sainz se estrenó directamente en Bahréin donde, pese a rodar sin incidencias durante los tres días, se confirmaron las especulaciones que apuntaban a un sobrepeso de entre 20 y 30 kilos en el FW48. "No creo que estemos en el límite de peso ahora mismo, pero hay un plan para Melbourne y las tres primeras carreras, más o menos, solo para asegurarnos de llegar a ese punto", apuntó el director del equipo, James Vowles, tras la primera tanda de test en Sakhir.

Más del doble de sobrepeso

En la segunda y última tanda de test oficiales que se disputa desde este miércoles en el mismo trazado, el FW48 se ha mostrado en pista con el mismo aspecto: entre 20 y 30 kilos de más, el doble que el segundo coche de la parrilla con más sobrepeso y falta de carga aerodinámica.

Las primeras informaciones apuntan a que esta sobrecarga de peso supondría un déficit en el FW48 de entre 0,8 y 1,2 segundos por vuelta aproximadamente.

El problema no solo afecta a Williams, sino también a la mayoría de los coches de la parrilla en mayor o menor medida, pero lo cierto es que los de Woking son a día de hoy los que arrastran un mayor lastre y deberán trabajar en un programa de aligeramiento para poder acercarse a sus rivales directos.

Problema generalizado

Los equipos de la zona alta no se han librado tampoco. Entre los grandes, Red Bull admitió tras los primeros test que estaban teniendo problemas para adaptarse al nuevo límite mínimo de peso impuesto por el reglamento técnico de la Fórmula 1 ha fijado el peso mínimo de 800kg a 768kg en el conjunto de coche y piloto.

"Como todo el mundo después del invierno, estamos tratando de reducir el peso. Tenemos algunos retos con el peso, es el caso de todos", explicó Pierre Waché jefe de la escudería de Milton Keynes. Aston Martin también se ha presentado con algo de kilos extra, al menos unos 10 según algunas informaciones.

El que mejor se ha adaptado a este nuevo límite sea Mercedes, que es a día de hoy el monoplaza con menor peso de los que conforman la parrilla, incluso por debajo del límite estipulado según las informaciones que rondan por el paddock. Haas, Alpine y Ferrari también parecen haberse ajustado o al menos estar cerca.