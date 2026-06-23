El nuevo quebradero de cabeza que espera a Fernando Alonso en Austria

La Fórmula 1 afronta un nuevo fin de semana de carreras y lo hace en uno de los trazados más emblemáticos del calendario: el Red Bull Ring. Se trata un circuito de alta velocidad y fuertes frenadas, y en el que se espera que Aston Martin se encuentre con un nuevo problema, tal y como apunta en la previa Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda. Fernando Alonso y Lance Stroll se enfrentan de esta forma, a un nuevo reto.

La realidad es la que es, y lo que aspiraba a ser un proyecto ganador antes del inicio de curso 2026, ha terminado siendo una gran decepción. El AMR26 está lejos de las primeras plazas de la parrilla, muy lejos de hecho, pero por lo que sí compite es por ser el peor monoplaza junto al recién aterrizado Cadillac.

Fernando Alonso, en Montmeló / Valentí Enrich

El motor Honda ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para la escudería británica y sus pilotos en este inicio de temporada, dejando una sensación real de falta de fiabilidad y con un rendimiento bajísimo. Por eso, la fábrica nipona trabaja sin descanso para ayudar a los de Silverstone a que, poco a poco, los cambios a mejor vayan llegando. Pero todo apunta a Bélgica como momento de un primer cambio, y hasta entonces lo que toca es sufrir.

Y parece quie Austria no será una excepción. De hecho, las cosas podrían complicarse más, si cabe, debidio a la altura en la que se encuentra el trazado, alrededor de 700 metros. "El Red Bull Ring está en las montañas, a gran altitud. Esto significa que el turbocompresor tiene que trabajar más que en otras carreras", apuntaba Shintaro Orihara en su previa habitual en cada GP, a través de un comunicado compartido por HRC.

Ante otro reto

"Cuando contábamos con el MGU-H, este influía en la recuperación de energía en este circuito. Sin embargo, dado que este componente ya no forma parte del reglamento de 2026, ya no contamos con el MGU-H para ayudar al turbocompresor, lo que puede hacer que resulte más complicado gestionar correctamente tanto el turbocompresor como el motor a gran altitud. Lo primero que haremos en la FP1 será comprobar el comportamiento tanto del turbocompresor como del motor", expresaba.

Se preveen altas temperaturas en el trazado a lo largo del fin de semana, con una mínima de 17 y máxima de 32 para la carrera del domingo a la hora de redactar esta información. Y eso supone un nuevo reto para la escudería. "La refrigeración también será un aspecto importante a tener en cuenta", apunta el ingeniero japonés.

Fernando Alonso en el box de Aston Martin durante el Gran Premio de Barcelona-Catalunya / Siu Wu / EFE

No se muestran muy optimistas desde Honda, quienes apuntan que las largas rectas del Red Bull Ring suponen una alta exigencia para su unidad de potencia. "La realidad es que aquí podríamos encontrarnos en desventaja respecto a otros fabricantes de unidades de potencia, pero adaptaremos elementos como nuestra estrategia de gestión de la energía y la manejabilidad para sacar el máximo partido a nuestro paquete durante el fin de semana", terminaban diciendo.

Este apunte llega tan solo unas horas después de que el 'jefazo' de Honda, Koji Watanabe, hiciese un llamamiento a la calma con la unidad de potencia del AMR26. "La situación no va a cambiar drásticamente de la noche a la mañana, por lo que nuestro enfoque no varía y seguiremos trabajando con una perspectiva a largo plazo", expresaba. Tendrá que esperar la escudería de Silverstone para empezar a tener mejores sensaciones.