Así es el nuevo procedimiento salida en la Fórmula 1

Nuevo curso, nuevo reglamento y nuevas normas en las salidas de las carreras de Fórmula 1. El inicio de la temporada 2026 ha llegado cargada de novedades y una de ellas es el nuevo procedimiento de salida que comienza a implantarse este fin de semana, con el Gran Premio de Australia que se celebra en el circuito de Albert Park. Los cambios no se deben a otra cosa que a los esfuerzos del campeonato de seguir cumpliendo con todas las medidas de seguridad posibles.

Durante la última semana de test en el Circuito de Sakhir, se pudo ver a los pilotos de la parrilla practicando las salidas. Y no fue en vano. Se trataba de un ensayo para que los propios pilotos pudiesen practicar el arranque de carrera con esta nueva generación de monoplazas, que cuentan con el 50% de energía eléctrica en su unidad de potencia, pero también sirvió al campeonato para sacar información sobre ellas. Una de las preocupaciones era el mayor tiempo necesario de arranque de los nuevos turbocompresores. Y antes de que pueda crear problemas, se ha decidido actuar.

El semáforo que dará el pistoletazo de salida del GP de Australia de 2026 / Europa Press

El temor surgió tras la eliminación del MGU-H en los motores, que se hacía servir para acelerar el turbo utilizando la energía almacenada. Los pilotos se dieron cuenta durante los primeros giros con los nuevos monoplazas de que necesitaban más revoluciones para que el turbo respondiese de la forma que esperaban. Se extendió el temor de que sin ello se produciesen salidas lentas y algunos coches pudiesen entrar en modo antideslizamiento o 'anti-stall', un mecanismo de seguridad que evita que el motor se apague por completo cuando las revoluciones bajan de forma repentina. Y se decidió actuar.

Como medida de seguridad, ahora en las salidas habrá una pausa de cinco segundos después de que se agite la bandera verde por la parte de detrás de la parrilla, que irá acompañada de un panel azul parpadeante en el puente de salida. Después, las luces de salida volverán a funcionar con normalidad. Este procedimiento debería traducirse en mantener las revoluciones del motor elevadas más tiempo y en que los pilotos que salen por detrás en parrilla tengan tiempo suficiente para que sus turbos se revolucionen lo necesario. Eso puede provocar un inicio lento con varios cambios de posición en los primeros compases.

"Un poco más fácil"

Uno de los primeros pilotos en alzar la voz sobre este asunto fue George Russell, tras los ensayos de salida realizados en los test de Bahréin. "Creo que tenemos mucho potencial, pero para ganar una carrera también hay que salir bien de la parrilla. Las dos salidas que he hecho esta semana han sido peores que mi peor salida en la Fórmula 1 y Lewis Hamilton, que estaba en la P11, se colocó en la P1", dijo entonces el piloto de Mercedes.

Ya con el nuevo procedimiento apunto de estrenarse, algunos pilotos de la parrilla, como es el caso de Kimi Antonelli, compañero de Russell, han querido expresar su opinión. "Obviamente, ahora con el panel azul es un poco más fácil", expresó el italiano en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. "Aun así, acertar con el momento adecuado y generar el impulso en el momento justo seguirá siendo crucial, porque si no lo haces, puedes tener una salida realmente mala", opinaba.