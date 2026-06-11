Nuevo giro en el caso ADUO: la FIA inicia una revisión tras el malestar en Red Bull

Continúa el 'culebrón' con el ADUO. Fue el pasado fin de semana cuando la FIA dictó sentencia sobre cuál es la unidad de potencia referencia en este inicio de temporada. Y la decisión, comunicada a los equipos en Mónaco, sorprendió a muchos. Mientras todo el mundo esperaba que los resultados situasen a Mercedes en lo más alto, el informe señalaba el Red Bull como motor referencia en la parrilla. Algo que ha desencadenado el descontento de la escudería de Milton Keynes y que ha provocado una nueva revisión por parte de la FIA.

La FIA consideró, por lo tanto, que el motor de combustión interna de Mercedes está más de un 2% por detrás de la referencia... que es Red Bull. Algo extraño, teniendo en cuenta que la fábrica de Brackley se ha llevado la victoria en las seis primeras carreras de la temporada, y Red Bull solo se ha subido al podio el pasado fin de semana, en Mónaco, con Isack Hadjar siendo tercero. Fue, además, el mismo día que Max Verstappen se quedó parado en la parrilla de salida... por un fallo en el motor.

Max Verstappen durante el GP de Mónaco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La decisión ha generado un gran enfado en la fábrica de Milton Keynes, puesto que ser la referencia significa perder el privilegio de poder realizar modificaciones en los próximos meses, mientras Mercedes, de forma surrealista, sí podrá hacerlo. Informó el miércoles el periódico neerlandés De Telegraaf, con gran conexión con el entorno de Max Verstappen, que Red Bull existe un gran malestar y esperan recibir explicaciones por parte de la FIA.

Una revisión que dictará sentencia la próxima semana

Y este juves se ha anunciado que así será. La FIA ha iniciado una nueva verificación de los datos del Sistema ADUO, que debe ayudar a los fabricantes de motores más rezagados y con peor rendimiento. Lo hará tras las quejas de la fábrica de las bebidas energéticas basados en los resultados tras las cinco primeras carreras de la temporada. El organismo ya había comunicado a los fabricantes los resultados, pero aún no ha hecho pública ninguna declaración.

Apunta 'Motorsport' que en Milton Keynes han solicitado una revisión de los resultados, y que la federación se habría comprometido a realizar las investigaciones pertinentes para ser lo más precisos posible. Apunta el citado medio que tienen muy claro que no habrá un cambio de decisión, ya que ya se había realizado una revisión previa, pero el objetivo no es otro que ser lo más transparentes posible. Se espera un resultado definitivo para finales de la próxima semana.