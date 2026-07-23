El nuevo coche de Fernando Alonso llega por los pelos: “Queremos volver a competir”

Con demora e intriga aterrizó el nuevo Aston Martin en Hungaroring y a trozos, un poco recordando a aquellos días felices de ilusión y desengaño de los test de pretemporada en Montmeló. La versión renovada del AMR26 no estuvo en el circuito el miércoles: su motor antiguo fue incrustado el martes y el jueves hizo acto de presencia en el circuito.

Al menos, algunas de sus piezas. Otras está volando a estas horas hacia Hungría y llegarán en la tarde del jueves. Mientras arreciaba la lluvia en el pit lane por la mañana, cazamos a los mecánicos de verde montando los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll.

El nuevo coche de Alonso / J. Peiró

Durante el día de prensa, mientras pilotos y jefes de equipo atendían a los medios, el montaje y encendido tenía que ser una realidad para presentar el coche a la FIA el viernes a las 12h, como marca la tradición. Muy justos de plazos, tal y como reconoció Mike Krack, jefe de rendimiento en pista: “El garaje estaba ayer vacío, hoy está lleno. Esperamos tener ambos coches listos mañana por la mañana, soy bastante optimista”.

Bajo la lluvia, algún fotógrafo se acercó a espiar el nuevo coche de Adrian Newey, ese que cambia todo excepto la suspensión delantera y el motor Honda, que ofrecerá su versión mejorada en la próxima carrera, en Holanda.

¿Qué cambia en el AMR26 EVO? Todavía con el bólido a medio montar, con los garajes plagados de mecánicos, se apreciaron de primeras unas entradas de aire diferentes, un nuevo bargeboard y unas pequeñas aletillas en su alerón trasero, aunque parece más bien una especificación propia para este circuito.

Sobre la caja de cambios, se especuló con que sería totalmente nueva pero Krack lo negó en rueda de prensa. Eso sí, aligerará bastante peso. Debe pasar verificaciones de la FIA, que ya ha echado un ojo un par de veces a los garajes de Stroll y Alonso.

Trabajo en el box de Alonso / J.Peiró

Ambos coches llevarán la misma espeficación, por cierto, en los ensayos Libres del viernes. El equipo explicó que han traído los coches antiguos al circuito “por lo que pueda pasar”. Sobre las mejoras, el técnico luxemburgués expresó que se trata de una línea de diseño totalmente nueva, como avanzó Newey, no una evolución del chasis de la primera parte de la temporada: “La reducción de peso ha sido un aspecto muy importante”.

Los entrenamientos del viernes serán clave para asegurarse de que todo funciona correctamente y para empezar a optimizar el paquete. “El objetivo es volver a competir, estamos aquí para competir, hasta ahora no hemos podido hacerlo, primero hay que llevar los dos coches a la meta”, recordó Krack.

“En Libres 1 y 2 estaremos ocupados encajando el nuevo chasis, tenemos confianza en que todo vaya bien con las vibraciones y la batería”, apuntó Shintaro Orihara, de Honda, también presente en una abarrotada rueda de prensa.

“Esperamos que el chasis demuestre que vamos rápidos en curvas, en Bélgica perdíamos mucho en las rectas, aquí será diferente”, añadió el nipón, que no quiso dar números a la potencia que recuperará la nueva unidad de potencia que llegará en Países Bajos, tras el verano.

“No esperamos que todo funcione a la perfección de primeras, nos llevará algo de tiempo, no tenemos test de invierno, los datos en los Libres tienen que ser de calidad”, concluyó Krack.