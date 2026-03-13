Nuevo capítulo en la batalla Horner-Wolff: Briatore confirma el interés de Mercedes

El Mundial de Fórmula 1, tras solo un Gran Premio disputado, tiene ya a un claro favorito al título. Mercedes dominó en Australia y va camino de repetir en China, después de lo visto en las primeras sesiones, con los dos pilotos clasificados primero y segundo para la sprint de este sábado.

La escudería de Brackley se encuentra en una nube en estos primeros compases del campeonato pero más allá de la pista, también están trabajando en las oficinas para hacer crecer, todavía más, el equipo. En los últimos días se ha rumoreado el interés de Mercedes por el porcentaje de Alpine que ha dejado libre la salida de Otro Capital y este viernes, en el marco del GP de China, Flavio Briatore, el capo de la casa francesa, ha confirmado el interés.

"Las negociaciones están en marcha... pero Toto Wolff no tiene nada que ver con esto", matizando las informaciones que apuntan a que es el director ejecutivo de Mercedes el que quiere hacerse con ese paquete de acciones para evitar la vuelta de Chris Horner a la F1. "Es una operación de Mercedes, no suya", aseguró el veterano italiano.

Horner, despedido de Red Bull el verano pasado, forma parte de otro de los grupos inversores que está interesado en ese paquete del 24% de acciones libres de Alpine y es bien conocido que Horner y Wolff mantuvieron una relación tensa durante los años que compartieron en el paddock como jefes de dos equipos rivales.

Más posibilidades

De cualquier manera, Mercedes y el grupo de Horner no serían los únicos en liza en este proceso. Según aseguró Briatore, hay "tres, quizás cuatro, inversores potenciales" para pugnar por las acciones de Otro Capital, el grupo inversor que cuenta entre sus inversores a figuras de renombre internacional como Michael Jordan o el actor Ryan Reynolds.

Por otro lado, Briatore descartó los rumores que lo sitúan a él mismo como interesado en ese pack de acciones. "¿Yo como propietario? Ni hablar. Me alegra que varias partes estén interesadas en mi equipo, pero esta vez me limitaré a observar. Mejor tráiganme palomitas", bromeó al respecto.