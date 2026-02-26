Nueva ruptura en la Fórmula 1: "Lo aclaro para que no existan más historias repugnantes"

Malas noticias para Andrea Kimi Antonelli a pocos días de su debut en la Fórmula 1 como piloto titular en Mercedes. El italiano ha roto con su pareja, la influencer checa Eliska Bábícková, quien anunció la ruptura a través de sus redes sociales.

Ya en las últimas semanas se habían generado muchas especulaciones sobre la vida personal del piloto de la F1, pero ya es una realidad que no está con la creadora de contenido y, además, fue una decisión que tomó ella. "Sí, rompimos. Fui yo quien terminó la relación", reconoció.

El principal motivo que destacó fue que "sentía que ya no coincidíamos en nuestras vidas personales ni en lo que queríamos para el futuro". Aunque intentaron resolver sus problemas durante todo el mes de febrero, finalmente no pudieron hacer nada por salvar la relación.

"Simplemente no estábamos muy seguros de en qué punto la relación se había resuelto. Por eso no lo abordé antes, aunque los rumores llevan tiempo circulando", compartió en sus redes sociales.

La creadora de contenido checa no quiere leer más especulaciones sobre su relación con Antonelli, una de las mayores promesas de la Fórmula 1. "He visto muchísima especulación, noticias y relatos falsos. Eso no está bien. Quiero corregirlo y dejar las cosas claras, para que todo el mundo lo sepa y no haya más relatos falsos y repugnantes", manifestó.

También negó que hubiera una tercera persona: "No hubo otros hombres ni otras mujeres involucrados. No hubo engaños. Y creo que es totalmente erróneo que alguien asuma eso porque es muy poco representativo de quiénes somos Kimi y yo como personas".

Andrea Kimi Antonelli y Eliska Bábícková / SPORT

Por otro lado, aclaró que será la última vez que se pronuncie públicamente sobre su ruptura con Antonelli. "No volveré a hablar de esto... aunque quieran más información, no la compartiré. Es lo que es".

No es la primera ruptura reciente en el mundo de la Fórmula 1, ya que Lando Norris y su pareja, Magui Corceiro, también se separaron hace unos días.