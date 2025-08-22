La nueva plantilla que podría presentar Red Bull para 2026

El intercambio entre Lawson y Tsonuda, los rumores de la despedida de Max Verstappen y la salida de Christian Horner han provocado que Red Bull Racing tenga una de las temporadas más ajetreadas. Además, por lo que respecta al rendimiento del monoplaza, el año no está yendo según lo esperado. Aunque todavía queden varias rondas para agotar el curso 2025, Red Bull ya tiene la mirada clava en la siguiente temporada. El esquema de la escudería de Red Bull podría quedar de la siguiente manera según informó 'Auto Motor und Sport'. La información también fue compartida por 'SoyMotor' a través de 'X'.

La despedida de Tsonuda

Los rumores sacudieron al piloto neerlandés, pues todo indicaba que su destino para 2026 era Mercedes. Para la fortuna de Red Bull, Max Verstappen permanecerá en el equipo dos temporadas más, pero los primeros cambios indican un movimiento en el segundo asiento. Por ahora, Max comparte box con Yuki Tsonuda tras el cambio que se produjo al inicio de la temporada con Liam Lawson.

Los resultados del piloto japonés no han acabado de convencer en el box y, por lo tanto, todo apunta a que será baja del equipo. En el puesto de Tsonuda para 2026 podría aparecer el 'rookie' Isack Hadjar, actual piloto de Racing Bulls.

La llegada de Hadjar

El piloto francés se incorporó a la parrilla del 'Gran Circo' al inicio del curso 2025 de la mano de Racing Bulls. Hadjar ocupa la decimotercera posición de la clasificación de pilotos y cuenta con 22 puntos. El 'rookie' se mantiene por delante de sus compañeros Liam Lawson y Yuki Tsonuda.

Los buenos resultados de Isack Hadjar provocarían que ascendiera para el curso 2026 al equipo de Red Bull, para acompañar a Max Verstappen. El segundo asiento de Red Bull nunca ha sido fácil de dominar, a pesar de que varios pilotos han tenido la oportunidad de pasar por allí. El cambio se podría producir en un buen momento, dado que la próxima temporada también se instaurará el nuevo reglamento.

El dúo de Racing Bulls

Tras el cambio de inicio de temporada, las sensaciones de Liam Lawson mejoraron y esto haría que el piloto de Nueva Zelanda permaneciera en su vigente equipo. Con el movimiento de Hadjar, el segundo asiento de Racing Bulls quedaría libre y, por lo tanto, sería Arvid Lindblad quién cerraría el equipo. El piloto británico daría el salto de Fórmula 2 a Fórmula 1 desde el Campos Racing hasta el equipo Racing Bulls.

Con los movimientos las dos parejas de pilotos serían: Verstappen-Hadjar y Lawson-Lindblad. Así pues, Yuki Tsonuda quedaría fuera del paraguas de la escudería de bebidas energéticas y las plazas disponibles en la parrilla de F1 quedan bastante limitadas para el piloto japonés.