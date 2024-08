Esta es la nueva norma de la FIA que podría afectar a Red Bull, Mercedes y McLaren

Tras un largo parón de verano, la Fórmula 1 volverá a arrancar motores el próximo fin de semana en el GP de los Países Bajos. En una carrera, la primera de la segunda parte de la temporada, que estará llena de novedades, ya que durante las vacaciones, la FIA ha introducido una serie de cambios en el reglamento técnico que deberán seguirse a partir de Zandvoort. Entre ellos destaca el Artículo 11.1.2, que hace referencia a la prohibición de los frenos asimétricos.

"Queda prohibido cualquier sistema o mecanismo capaz de producir estructural o deliberadamente una frenada asimétrica para cualquier eje", describe el artículo. Esta nueva norma fue aprobada por el Consejo Mundial del Deporte Motos de la FIA el pasado 31 de julio, por lo cual empezará a implementarse a partir del GP de Países Bajos.

Cabe recordar que los coches actuales de F1 tienen un mayor subviraje en las curvas lentas, debido al peso y a la distribución del monoplaza. Max Verstappen ya destacó que su RB20 "se sentía como un barco" al pasar por ellas, algo que no pasaba con las curvas rápidas.

Tras intentar solucionar el problema con más carga en el alerón delantero, algo que bajaba el rendimiento en otras zonas de los circuitos, los equipos descubrieron una alternativa mejor: usar un sistema de freno asimétrico para solucionar el problema.

Este sistema, que distribuye la presión de frenado de manera desigual entre el lado derecho e izquierdo, no solo ayudaba a prevenir el subviraje, sino que además ayudaba a alargar la vida de los neumáticos.

Debido a todas estas repercusiones, la FIA ha considerado modificar de forma explícita esta práctica porque muchas escuderías, como Red Bull, McLaren y Mercedes, presuntamente se aprovechaban de 'este vacío normativo' para sacar beneficios.

Aunque mecánicos como Calum Nicholas, de la escudería austriaca, niegan la utilización de este sistema en las carreras de China y Miami, donde implementaron varias mejoras de rendimiento: "Esas acusaciones son una tontería, pero no me sorprende", señaló. Por otra parte, los de Woking también fueron investigados a principios de año por una abertura en los tambores de frenos, y George Russell, fue descalificado en una de las últimas carreras por no cumplir con el peso mínimo al final de un Gran Premio.

La intervención de la FIA solo hace más que demostrar que todos los equipos de la Fórmula 1 van al límite para buscar ese vacío legal que les permita mejorar las prestaciones de sus monoplazas.