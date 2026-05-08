La nueva hoja de ruta de Williams y Carlos Sainz: "Recuperarnos va a llevar tiempo"

El Gran Premio de Miami dejó sensaciones alentadoras en Williams, que por primera vez terminó la carrera con sus dos coches en los puntos y Carlos Sainz noveno por delante de Alex Albon. El jefe del equipo James Vowles se mostró satisfecho el paso adelante del equipo, que introdujo un notable paquete de mejoras aerodinámicas y consiguió reducir parte del gran lastre de peso con el que comenzó en Australia.

El objetivo, volver a liderar la zona media de la parrilla después de ocupar la quinta plaza en constructores en 2025, no parece aún realista, aunque dependerá de la capacidad de evolucionar el FW48 en los próximos meses, frente a la competencia, tratando de exprimir al máximo las tres ventanas de rendimiento del ADUO.

Carlos Sainz, que a pesar del mal inicio de Williams suma ya cuatro puntos en su casillero, traza un calendario de recuperación a largo plazo: “Va a llevar algunos meses”, asegura el madrileño en PlanetF1. “Creo que vamos a necesitar llegar al último tercio de la temporada para ver un cambio real, pero al menos las mejoras funcionan”, advierte respecto a las prestaciones del monoplaza de Williams.

“El sobrepeso del coche se ha reducido un poco, pero sabemos que aún queda margen de mejora. Tenemos algunas novedades para las próximas carreras, así que vamos a centrarnos en lo positivo y a seguir prestando atención a lo negativo”, añade Carlos.

Por su parte, Vowles hace un análisis positivo de lo visto en Miami. “Hemos aprovechado las últimas cinco semanas para introducir varias mejoras. Parte de ellas fueron aerodinámicas, como un nuevo suelo y una nueva carrocería. Se añadieron algunos elementos al alerón delantero, se modificó la suspensión trasera y el sistema de escape. También pudimos reducir ligeramente el peso del coche, lo que marcó la diferencia”, precisa.

“Hay algunos aspectos que no verán entre bastidores, pero que se refieren a las formas de trabajar, cómo extraer los datos y cómo maximizar el rendimiento del coche. En total, hay alrededor de 30 puntos en los que hemos estado trabajando. La buena noticia es que, a medida que avancemos hacia Canadá y más allá, algunos de esos proyectos seguirán en marcha y contribuirán a que el rendimiento vuelva a mejorar, aunque desconozco lo que harán los demás”, augura Vowles.