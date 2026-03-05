La nueva Fórmula 1 enfrenta a Carlos Sainz y Max Verstappen: "Ya es tarde"

En muy pocas horas echará a rodar la temporada 2026 de Fórmula 1, que da el pistoletazo de salida en el Circuito Albert Park (Australia). 'El Gran Circo' inicia una nueva era, con un cambio de reglamento revolucionario y que ha dividido en opiniones a varios pilotos de la parrilla a lo largo de las últimas semanas, especialmente tras los test de pretemporada disputados en el Circuit de Barcelona-Catalunya y el trazado de Sakhir (Bahréin). Entre los más críticos se encontraron los campeones Lewis Hamilton y Max Verstappen. Pero otros como Carlos Sainz piden paciencia. Y en medio de esta división de opiniones, ha habido tiempo para algún que otro 'dardito'.

El tetracampeón neerlandés se refirió a los monoplazas de 2026 como "un Fórmula E con esteroides", mientras que el piloto de Ferrari apuntó que son difíciles de entender y que son "más lentos que un GP2/F2". Pese a todo, los de Maranello cerraron la pretemporada con el mejor registro en Bahréin (1:31.992 de Charles Leclerc) y el Red Bull de Vestappen (y también el de Isack Hadjar) se mostró competitivo con el nuevo motor Ford. Y si el final del pasado curso dejó algo claro es que a Max no se le puede descartar nunca.

No obstante, sus sensaciones no son las mejores. Pero hay quien pide paciencia. Durante un evento en Madrid con Estrella Galicia 0,0, el madrileño ya pidió "no criticar por criticar" el nuevo formato de la competición. "Si algo falla, seré yo el primero en ir a hablar con Stefano Domenicali", aseguró entonces. Una postura que ha vuelto a defender en la previa al Gran Premio de Australia. "Creo que será ver las reglas que hayamos establecido para este año, ponerlas en práctica y luego evaluarlas. Y si hay que hacer cambios, debemos tener la menta abierta. Es lo que le dije a Stefano Domenicali y la FIA", dijo el español.

Unas palabras con las que Verstappen no termina de estar de acuerdo, y así lo ha hecho saber durante la rueda de prensa previa al GP. "Vamos un poco tarde con todo eso. Para la cantidad de dinero que se ha invertido, deberán estar durante un tiempo", comentó el neerlandés. "Podrían haberlo visto venir. Ahora las cosas aparecen de golpe. Y ya es tarde", sentenció.

La gestión eléctrica, la gran incógnita

Los test terminaron por poner en el foco qué tipo de carreras podían esperar los pilotos y los seguidores de 'El Gran Circo' para este curso. Se trata de una nueva generación de monoplazas, más pequeños, con menos carga aerodinámica, sin el efecto suelo y con una unidad de potencia con mayor peso de la parte eléctrica.

Precisamente, esto último genera que los pilotos tengan que aprender a gestionar la energía a lo largo de la carrera. "No estoy seguro, no podemos decir qué es mejor ahora mismo. Creo que querrán ver cómo funciona aquí, pero parece muy complicado", terminó diciendo el ganador de ocho carreras en 2025.