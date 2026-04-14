Una nueva forma de vivir la Fórmula 1

Para alguno es lo más parecido que ha visto en su vida al paddock de Fórmula 1. Por ese ambiente y atmósfera única que desprende el Gran Circo. Otros son capaces de pasarse toda una tarde en los 60 simuladores que abarrotan los cerca de 1.500 metros cuadrados de recinto, repartidos en dos plantas.

Hay grupos de amigos y familias que prefieren reunirse a tomar algo y ver alguna carrera de Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía. F1 Arcade es difícil de explicar. Antonio Lobato, presente en el evento de inauguración de hoy martes en Madrid, lo define como un “entorno social e inmersivo” que nació en Reino Unido y ahora aterriza en España. “Una versión 3.0 de aquel Auditorio de Oviedo donde la gente veía a Fernando (Alonso) hace 20 años”, recuerda Lobato.

F1 Arcade, que pertenece a la marca oficial Fórmula 1, cuenta con nueve sedes por todo el mundo: dos en Reino Unido, seis en Estados Unidos y ahora una en España, en Paseo de la Castellana, 103. “La Fórmula 1 ha cambiado mucho y son instalaciones para todos, para los puristas y los nuevos que han entrado a saco en el mundillo”, añade el periodista de DAZN.

El local, que combina oferta de ocio con tecnología, gastronomía y social gaming, abre sus puertas al público mañana miércoles y quiere servir de lugar de congregación para seguidores de las carreras durante los Grandes Premios aunque también abrirá entre semana cuando no haya carreras. Los simuladores repartidos por ambas plantas son muy realistas e invitan a dar vueltas y vueltas sin parar. Hasta se sienten toques en la espalda al pasar por encima de un piano y de un bache.

En la jornada de inauguración con prensa, ha estado presente Ángel Niño, Concejal Delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Juantegui, presidente de Top Entertainment Iberia y Jonathan Peters, CEO de F1 Arcade. “Hace no mucho esto era solo una decisión, la de apostar por Madrid, no es un espacio de entretenimiento al uso, es una forma diferente de vivir una experiencia. Hoy la gente no para, ve el entretenimiento como un conjunto y F1 Arcade es una experiencia en conjunto desde que se entra, se compite y hasta que se recuerda. Todo en un mismo entorno”, ha expresado Juantegui.

"Empezamos con F1 Arcade hace cinco años, éramos solo cinco y ahora miles de personas vienen a nuestros locales. Es muy especial venir a Madrid”, ha recordado con nostalgia Peters.