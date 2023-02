La nueva F1 Academy femenina ya tiene calendario

La serie de monoplazas exclusivamente femenina arrancará el 28 de abril en Austria y tendrá carreras en Valencia y Barcelona La categoría contará con 15 pilotos en parrilla en su primera temporada, entre ellas la valenciana Nerea Martí (Campos Racing)

La nueva serie femenina de monoplazas, F1 Academy, ya tiene calendario para su primera temporada: tendrá siete rondas con tres carreras cada una (21 en total) y hará dos paradas en España, en Valencia y Barcelona. La categoría contará con cinco equipos y 15 pilotos en parrilla, entre las que estará la valenciana Nerea Martí al volante del coche de Campos Racing.

El campeonato se estrenará en el Red Bull Ring de Spielberg (Austria), los próximos el 28 y 29 de abril. El Circuit Ricardo Tormo de Cheste acogerá la segunda cita de la temporada, del 5 al 7 de mayo, coincidiendo con la Euronascar. Para la prueba en el Circuit de Barcelona-Catalunya habrá que esperar al fin de semana del 21 de mayo.

La serie también visitará los circuitos de Zandvoort, Monza, Le Castellet y Austin. El trazado estadounidense cerrará la temporada y será la única ronda que coincida con un Gran Premio de Fórmula 1. La F1 Academy ha anunciado que realizarán dos días de test en el Circuit de Barcelona, el 11 y 12 de abril, y habrán otros 13 días de pruebas todavía por confirmar.

