Nueva batalla en la F1: Toto Wolff y Chris Horner se enfrentan por las migajas de Alpine

La temporada 2026 de Fórmula 1 ha empezado con un claro equipo a batir, Mercedes, y muchas dudas respecto al resto de la parrilla que sigue intentando adaptarse a la nueva normativa que se ha implementado este curso. Más allá de la pista, la escudería de Brackley, con Toto Wolff a la cabeza, se encuentra inmersa en otra carrera que podría marcar su futuro en el campeonato.

El equipo ha puesto en su punto de mira la compra de acciones de Alpine, aunque no son los únicos que pugnan por hacerse con ese porcentaje. Entre los interesados se encuentra un grupo inversor que tiene entre sus miembros a Chris Horner, quien fuera jefe de equipo de Red Bull hasta el curso pasado.

El pasado mes de julio, en plena temporada, Red Bull tomó la decisión de despedir a Chris Horner después de dos décadas en la escudería de las bebidas energéticas, desde su fundación en 2025. Red Bull apuntó entonces a la bajada de rendimiento del equipo para justificar la salida pero lo cierto es que el 'affair' en el que se vio inmerso el británico a principios de ese año marcó su carrera dentro del equipo. La denuncia por acoso sexual de una trabajadora de la compañía abrió una brecha y dio paso a una serie de enfrentamientos internos entre detractores y defensores de Horner difícil de reconciliar.

Toto Wolff y Christian Horner, en una de sus tensas ruedas de prensa / F1

Varios meses después, Horner se siente preparado para regresar a la Fórmula 1, aunque su idea es hacerlo con otro rol, concretamente el de dueño de un equipo. “Siento que tengo asuntos pendientes en la F1”, apuntó. “Mi anterior etapa no acabó como me hubiera gustado, pero no voy a volver por cualquier cosa. Sólo volveré para ganar. No quiero volver al paddock a menos que tenga algo que hacer. Echo de menos el deporte, echo de menos a la gente, echo de menos el equipo que construí", explicó el británico en el European Motor Show de Dublín, según publicaba 'The Independent'.

El 24% de Alpine, a subasta

La oportunidad ha llegado antes de lo esperado, de la mano de Alpine. Otro Capital, fondo que posse el 24 por ciento de la escudería francesa (el otro 76 por ciento es del Grupo Renault) lleva varios meses en conversaciones con distintos inversores para deshacerse de su parte del negocio. Entre esos inversores, según desveló recientemente el jefe director de Alpine, Flavio Briatore, se encuentra Christian Horner, quien estaría interesado en adquirir ese paquete como parte de un grupo inversor.

A ese interés se ha unido recientemente Mercedes. Según avanza 'The Telegraph', la escudería que dirige Toto Wolff estaría planteándose pujar por ese porcentaje de Alpine con un doble objetivo. Por un lado, cerrar el camino a Horner. Y es que la relación entre los dos jefes de equipo ha sido siempre tensa, con continuos cruces de acusaciones y ruedas de prensa de alta tensión.

Por otro, con la compra de este porcentaje de Alpine, Mercedes daría un primer paso para hacerse con el total del equipo en el futuro y tener así un segundo binomio en pista al estilo de Red Bull con Racing Bulls.