Las novedades que plantea introducir Stefano Domenicali en F1

La próxima temporada la Fórmula 1 sufrirá grandes cambios con las modificaciones del nuevo reglamento, pero Stefano Domenicali busca ir un paso más allá. El presidente y director ejecutivo de F1 plantea un nuevo formato para las carreras al Sprint. En la propuesta se plantean dos vías: aumentar su presencia en el calendario e introducir la parrilla invertida.

Las posibles modificaciones no afectarían a la temporada 2026 y para el siguiente curso se mantendrán en el calendario las seis carreras al Sprint programadas. Domenicali mantiene el interés en experimentar con nuevos formatos para aumentar la expectación en la competición y esto le ha llevado a considerar aplicar un formato similar al de F2 y F3.

Nuevo formato

"Creo que hay posibilidades de ampliar dos aspectos que debemos discutir, tanto con los pilotos como con los equipos y, por supuesto, con la FIA. ¿Podemos aplicar los horarios Sprint a más carreras? ¿Es esta la fórmula adecuada para tener la posibilidad de tener una parrilla invertida, como ya hacemos con la F2 y la F3? Son puntos a debatir" explicó Domenicali en una entrevista con 'TheRace', las palabras del presidente y director ejecutivo también fueron compartidas por 'SoyMotor'.

El futuro de F1

"Creo que estamos madurando lo suficiente para asegurarnos de que este punto se aborde seriamente con los equipos. Hay cada vez más ganas de avanzar en esta dirección y, por lo tanto, estoy listo para presentar y debatir no solo más carreras Sprint, sino también nuevos formatos, nuevas ideas".

Desde la organización del campeonato se plantean diferentes formatos para las carreras cortas de los sábados, pero entre las opciones no se encuentra eliminar las Sprint: "Creo que el Sprint, sea cual sea el formato adecuado, es necesario. Representará el futuro" añadió.

Al igual que MotoGP instaló las carreras de los sábados en todos los Grandes Premios, Domenicali valoró que no era necesario que el formato se implantara en todas las rondas de la temporada. Todavía se desconoce si las nuevas ideas de Stefano podrán instalarse con la aprobación de los equipos del 'Gran Circo'.