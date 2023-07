La novedad de Aston Martin para Silverstone que se verá a simple vista

La escudería británica estrenará nuevo patrocinador aprovechando el circuito de Silverstone Valvoline se une a Aston Martín a partir del próximo circuito de Fórmula 1

Fernando Alonso y Lance Stroll lucirán en su monoplaza el nuevo patrocinador de la escudería británica, Valvoline. La empresa experta en fabricación de lubricantes para los motores contará a partir del próximo circuito nuevo acuerdo.

El Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará a partir del próximo viernes en Silverstone, la casa de Aston Martin, tendrán una novedad en el lateral del monoplaza. Fernando Alonso buscará su victoria número 33, ya que se preveen mejoras del equipo verde para aumentar el ritmo del AMR23.

Welcome to the team, @Valvoline. 🤝



An original of motorsport sponsorship returns to F1. #DrivenByMore pic.twitter.com/YHnvRKnSta